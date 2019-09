Un Grenelle des violences conjugales outre-mer avant le 25 novembre

La secrétaire d’État Marlène Schiappa a annoncé ce mardi à l’Assemblée nationale qu’un Grenelle des violences conjugales spécifique aux outre-mer serait organisé avant le 25 novembre.

En réponse à une question au gouvernement de la députée de Guadeloupe Justine Benin, la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a déclaré qu’un Grenelle des violences conjugales en outre-mer serait mis sur pied avec la ministre des Outre-mer, Annick Girardin.

En 2017, une étude du CESE montrait que les violences faites aux femmes sont plus nombreuses en Outre-mer qu’en métropole. Ainsi, si 2,3% des habitantes de l’Hexagone ont été victimes d’agressions physiques par leur (ex-)conjoint durant les 12 derniers mois précédant l’enquête, ce taux monte à 17% en Polynésie Française et à 19% en Nouvelle-Calédonie. De même, selon ce rapport, 7% des résidentes en Polynésie française et 7,2% des Calédoniennes ont été victimes d’agression sexuelle par leur conjoint au cours des 12 derniers mois, soit huit fois plus qu’en France métropolitaine, où ce taux s’élève à 0,8%.