Trois jours d’exposition en mémoire du Kon-Tiki

Dans le cadre des célébrations de son centenaire, la Société des études océaniennes (SEO) organise la commémoration des 70 ans de l’arrivée du Kon-Tiki en Polynésie. Des expositions et un village pa’umotu seront installés à la mairie de Papeete du 28 au 30 août.

Le 28 août 1947, le Kon-Tiki arrivait dans la rade de Papeete, tiré par la goelette Tamara. Un périple de plus de cent jours pour expérimenter la théorie de Thor Heyerdahl sur l’origine américaine des Polynésiens. L’archéologue norvégien avait fait le pari audacieux de rallier les Tuamotu à partir du Peru à bord d’un radeau rudimentaire. Pour l’administrateur de la SEO, Robert Koenig, les pirogues O Tahiti nui freedom, Faafaite et Hokulea sont « les enfants du Kon-Tiki ».

A l’occasion des 70 ans de l’arrivée du Kon-Tiki à Tahiti, la SEO organise « trois journées pour se souvenir » du 28 au 30 août à la mairie de Papeete. Pas moins de 35 photos d’archives seront exposées ainsi que des ouvrages, des films et des diaporamas sur l’expédition et sur l’île de Raroia, où le Kon-Tiki s’est échoué. Le fare pote’e accueillera un village pa’umotu improvisé. Les visiteurs pourront apprécier des ateliers d’artisanat et de confection de colliers de fleurs et de coquillages dans une ambiance musicale typique des tuamotu.

Les écoles de la ville sont particulièrement attendues mais tous pourront profiter des causeries proposées par Georges Estall, un ancien maire adjoint de Raroia, Jean-Claude Teriierooiterai qui a soutenu une thèse sur la navigation polynésienne et Punua Tamaehu, capitaine de la pirogue O Tahiti nui freedom.

Pratique :

Cérémonie d’ouverture le lundi 28 août à 16h avec le spectacle Tematakaureka des tamarii Poerani à la mairie de Papeete.

Expositions et village pa’umotu sur le thème « Dans le sillage du Kon-Tiki » du 28 au 30 août, à la mairie de Papeete de 8h à 16h. Entrée gratuite.