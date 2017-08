Les trois jeunes gagnants du concours de pâtisserie du village de l’alimentation et de l’innovation d’avril dernier avaient remporté le droit d’enregistrer leur recette en radio pour Les bons p’tits plats de Maheata. Chose faîte mardi matin. Rencontre avec trois petits génies de la pâtisserie.

Noah, 9 ans, Emma, 11 ans et demi, et Lucie, 12 ans, sont, dans l’ordre, les trois lauréats du concours de pâtisserie du village de l’alimentation et de l’innovation. En avril dernier, les organisateurs avaient donné la possibilité à des enfants de présenter leur création devant cinq chefs locaux. Et c’est le très jeune, Noah, qui a le plus impressionné les professionnels avec sa brunoise de mangue et miri, mousse de coco et tuile au caramel. Pourtant, le petit garçon affirme ne pas pâtisser depuis très longtemps. C’est d’ailleurs à l’occasion du concours qu’il a réalisé sa première vraie recette. La victoire est donc encore plus savoureuse pour Noah.

Sa première place lui a permis de remporter plusieurs livres de cuisine, l’inscription de son dessert à la carte du Coco’s ou encore une journée pour revisiter sa création dans le restaurant. Mais ce que Noah préfère parmi toutes ses récompenses, c’est bien d’enregistrer sa recette au côté de Maheata. Un moment, tout de même, un peu stressant.

Emma est arrivée sur la deuxième place du podium avec son cheese-cake à la mangue et au coulis de mangue. Depuis quatre ans, la jeune fille expérimente différentes recettes, avec une préférence pour le fondant au chocolat. Fan d’émissions de pâtisserie, Emma n’a pas hésité à se lancer dans le concours du village. Ce qui lui plait particulièrement c’est de toujours apprendre. Il faut dire aussi qu’elle est tombée dans les plats à gâteau toute petite…

Lucie se passionne pour le mélange des saveurs. Ce qu’elle a réussi à la perfection avec son flan papaye coco et sablé à la farine de uru. Elle aussi a débuté la pâtisserie sur les conseils de sa famille. Et depuis sa troisième place au concours, sa famille n’hésite plus à lui confier la responsabilité des desserts.

Pour l’instant, ces trois petits génies de la pâtisserie n’envisagent pas de carrière dans la gastronomie. Mais tous sont prêts à répondre présents pour d’autre concours. Noah veut d’ailleurs remettre son titre en jeu lors du prochain village de l’alimentation et de l’innovation.

En attendant, les recettes des petits chefs seront diffusées sur Radio 1 le vendredi dès la rentrée scolaire.