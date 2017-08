L’imitateur belge Fabian Le Castel sera en représentation au Petit théâtre de la maison de la culture du 31 août au 3 septembre pour Maboul à facettes, un one man show fait d’imitations et de chansons enrobées d’humour.

L’humoriste Fabian Le Castel, à l’accent « ch’ti, mi-flamand, mi-wallon » maîtrise plus d’une centaine de voix. PACL Events lui a organisé quatre dates de représentation au Petit théâtre de la Maison de la culture du 31 août au 3 septembre. Maboul à facettes est un spectacle « bien rôdé » qui tourne depuis trois et demi déjà dans lequel Fabian est atteint de « schizophrénie vocale galopante » et suit une thérapie sur scène. Il confie avoir préparé des « références » à la vie politique locale qu’il glissera dans le spectacle.

Ce talent d’imitation, Fabian l’a découvert dans les karaokés où il prenait « naturellement » la voix des chanteurs comme Johnny Hallyday, Garou, Florent Pagny… L’humoriste ne se limite pour autant pas à la chanson. Son répertoire s’étend aussi aux politiciens tels que Charles De gaulle, François Hollande ou Jean-Marie Le Pen… et à d’autres personnalités connues. Afin d’obtenir le « bon son », l’imitateur reconnait adopter les mimiques et les postures particulières de ses personnages.

C’est la première fois que Fabian fait un si long voyage et il espère déjà que ce ne sera pas la dernière. Un enthousiasme partagé avec les voix de Nikos Aliagas et de Johnny Hallyday.

Pratique :

Billetterie dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare ute et en ligne sur : www.ticket-pacifique.pf

Tarifs : 4500 Fcfp pour les trois premières rangées centrales, 3500 Fcfp pour les autres sièges de la salle et 2500 Fcfp pour les enfants de moins de 12 ans.