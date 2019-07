Nuit d’ivresse, comédie culte des années 80, sur les planches du Petit théâtre

Trois représentations sont prévues au Petit théâtre de la Maison de la culture, du 29 au 31 août, pour cette comédie de Josiane Balasko, mise en scène et jouée par Pierre Cosso, le comédien navigateur qui vit en Polynésie depuis 15 ans.

« Pour moi c’est une des plus belles comédies du théâtre français », dit Pierre Cosso. Le comédien, qui avait débuté très jeune au cinéma (le boyfriend de Sophie Marceau dans La Boum 2, c’était lui), à la télévision et dans la musique, avait largement décroché du show business pour s’embarquer sur son voilier. Il vit en Polynésie depuis 2007.

« J’ai vécu longtemps à Huahine, et dans les Tuamotu, j’étais itinérant. Depuis quelques mois je suis redevenu terrien, je vis à Tahiti et je suis revenu à mes premières amours, la musique et le théâtre. » Tout est parti d’une rencontre avec le producteur du spectacle, Stéphane Bouthéon de PACL Events :

Comédie culte pour toute une génération, Nuit d’ivresse est basée sur un ressort classique : deux personnages que tout sépare et qui vont se téléscoper. On écoute Pierre Cosso, qui évoque aussi ses partenaires sur scène :

Si l’acteur est au point, le metteur en scène a encore des petits soucis pour trouver les bons accessoires. Alors Pierre Cosso lance un appel :

Les billets sont d’ores et déjà en vente sur ticketpacific.pf, dans les magasins carrefour et chez Radio1 à Fare Ute.