« Aaaaahhhh », quand l’épouvante et l’humour se rencontrent

À quelques semaines de Halloween, quoi de mieux qu’une comédie d’épouvante pour se mettre dans l’ambiance? C’est ce que propose la pièce « Aaaahhh » au Petit théâtre de la Maison de la culture du 10 au 13 octobre prochains, à l’invitation de PACL Events et Rideau Rouge Tahiti. Les quatre acteurs promettent de vous faire hurler de rire et de peur !

Amateurs de films d’horreur et de sensations fortes, la pièce d’un nouveau genre « Aaaaahhhh » est pour vous. Pour la première fois, le théâtre accueille une comédie d’épouvante liant l’humour aux grands thèmes de l’horreur. « Aaaahhhh » raconte l’histoire de trois amis qui se rendent dans le petit village du Brézou pour la vente d’une maison. Une bâtisse renfermant les souvenirs de la propriétaire défunte, qui n’auraient pas dû être ravivés. L’histoire est inspirée de faits réels, comme l’explique le metteur en scène Laurent Tardier.

Passionné par les films d’horreur, le metteur en scène voulait « voir si on pouvait jouer avec la peur des gens et le rire ». Et apparemment ce savant mélange fonctionne plutôt bien, si l’on en croit les critiques qui saluent « une incroyable expérience », « une innovation » ou encore « une pièce étonnante ». La pièce adapte en effet au théâtre tous les codes du film d’épouvante : lumière, musique angoissante, suspense et surprise, tout y est pour s’offrir une bonne frayeur.

« Aaaahhh » tourne depuis quatre ans maintenant, mais « chaque spectacle est différent, l’histoire est la même mais la mise en scène s’adapte » explique Laurent Tardier. D’ailleurs pour sa première venue à Tahiti, l’équipe compte bien adapter le spectacle aux couleurs locales. Le metteur en scène a notamment entendu parler des tūpāpa’u…

L’équipe est donc très heureuse de venir sur le fenua : « On est excité, content, angoissé, ça passe par tous les niveaux mais on a hâte de présenter la pièce ». Rendez-vous donc au Petit théâtre de la Maison de la culture à partir du 10 octobre : « Préparez vous à crier… et à rire ».