La CPS se met à la page… Facebook

La CPS a fait une entrée sans tambour ni trompette sur les réseaux sociaux le 20 juillet dernier avec le lancement de sa page Facebook.

La page Facebook « Caisse de Prévoyance Sociale de Polynésie Française – CPS » (sic) a été ouverte le 20 juillet dernier. Pour l’heure assez discrète, la page ne compte que trois publications et 44 « like ». Une photo de profil qui affiche son logo, son appellation et sa devise « Votre Protection Sociale, Notre Métier », une photo du siège de l’entreprise en couverture et son numéro de téléphone. La CPS détaille notamment son histoire et ses missions de service public dans la rubrique « A propos ». A n’en pas douter, la Caisse communiquera bientôt en direct avec ses administrés.