Trop de piétons sur la RDO

En raison de l’observation fréquente de piétons sur la RDO aux abords de la fête foraine entre Punaauia et Faa’a, le ministre de l’Equipement a rappelé mardi l’interdiction permanente de la circulation des piétons et cyclistes sur cette voie rapide.

Avec les vacances et la période des fêtes foraines, « une circulation et une présence anormale » de nombreux piétons a été remarquée sur la RDO, ainsi que sur les bretelles et échangeurs rattachés. Dans un communiqué, le ministre de l’Equipement, Luc Faatau, rappelle que « pour des raisons évidentes de sécurité, l’accès à ces voies est interdite de manière permanente aux piétons, cyclistes et animaux ». Le ministre indique que la police et la gendarmerie ont été alertées et que « le non-respect des dispositions en vigueur exposent les contrevenants à des sanctions pénales ». Luc Faatau qui termine en demandant à la population « d’adopter un comportement responsable et civique ».