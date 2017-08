Deux faux obus détruits à Tahiti

Une « personne non identifiée » a déposé lundi deux obus de calibre 40 dans une armurerie de la place. L’armurier a alors contacté le haut-commissariat, la protection civile et la direction de la sécurité publique (DSP). Le Nedex a détruit mardi matin ce qui n’était en fait que deux obus de décorations.

Lundi, « une personne non identifiée » a déposé deux obus de calibre 40, portant des insignes de la première guerre mondiale, dans une armurerie de la place. Face à des obus « plus vrai que vrai », l’armurier a contacté le haut-commissariat, la protection civile et la DSP. Un périmètre de sécurité a été mis en place avant l’arrivé du Nedex. Mardi matin, les artificiers ont procédé à la destruction des deux obus. Une destruction qui a permis d’établir qu’il s’agissait en fait de deux obus de décoration, particulièrement bien réalisés.