Troisième dose obligatoire pour tous

La situation est stable, ont assuré Daniel Ponia et Henri-Pierre Mallet lors d’une conférence de presse organisée ce mercredi pour faire un point sur l’épidémie de covid. Toute la population est appelée à recevoir une troisième dose, entre 5 et 7 mois après la deuxième, faut de quoi le pass sanitaire sera désactivé.

Si les chiffres restent à peu près stables, Daniel Ponia, en charge de la campagne de la vaccination, et Henri-Pierre Mallet, épidémiologiste, appellent désormais la population à faire sa troisième dose. Depuis ce mercredi, les personnes de plus de 65 ans perdent leur pass sanitaire si leur deuxième dose date de plus de sept mois. Dans un mois, à partir du 15 janvier précisément, tout le monde sera logé à la même enseigne. Comme en métropole, les personnes âgées de 18 ans à 65 ans doivent également faire leur troisième dose. Selon le protocole établi, il faut attendre cinq mois après sa deuxième dose pour aller faire sa troisième injection, mais ne pas dépasser sept mois sous peine de voir son pass sanitaire désactivé. Il y a donc deux mois de battement pour obtenir sa dose de rappel et obtenir un QR code à jour. Une modalité qui, jusqu’ici, a été peu ou mal expliquée par les autorités sanitaires.

Henri-Pierre Mallet précise que les doses de rappel étaient « prévisibles » : « C’est le schéma vaccinal complet comme pour tous les vaccins. » Sur les études qui montrent que le vaccin serait moins efficace sur le variant Omicron, Henri-Pierre Mallet assure que le vaccin reste intéressant. « La dose de rappel est l’arme absolue. » Les enfants de 5 à 12 ans pourront également être vaccinés avec des doses pédiatriques : le Pays va en recevoir 6 000 la semaine prochaine. Il n’y a pas d’urgence à vacciner les enfants, mais il est intéressant de vacciner ceux qui sont en contact étroit avec des personnes fragiles ou qui sont eux-mêmes malades. Cependant, le Pays attend des précisions.

Le pass sanitaire est obligatoire en Polynésie pour les transports inter-îles, les concerts, les spectacles, les discothèques, les établissement de santé et pour les salons et les foires au-dessus de 50 stands. Après quinze jours de mise en application, il est difficile d’évaluer son impact mais, pour Henri-Pierre Mallet, il devrait freiner une éventuelle nouvelle vague.

Concernant les demandes de certificat de vaccination, les délais peuvent aller jusqu’à dix jours entre le dépôt du dossier et l’obtention de son QR code. Entre 5 000 et 6 000 personnes ont déjà leur certificat de vaccination et 10 800 demandes sont actuellement en traitement. Finalement un chiffre assez faible au vu de ceux de la vaccination (69,7% de la population a un schéma vaccinal complet), qui s’explique par le besoin ou non du pass sanitaire. Il est imposé dans moins de lieux qu’en métropole où l’accès aux restaurants ou aux salles de cinéma, par exemple, est soumis à la présentation du pass sanitaire. Cependant, pour faciliter son obtention, un dispositif a été mis en place sur des centres de vaccination pour que les personnes venant se faire vacciner reçoivent leur QR code immédiatement après l’injection. Un guichet a également été ouvert pour les personnes qui peineraient à faire les démarches en ligne.