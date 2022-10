Trophée des champions : Pirae écrase Vénus 6 à 0

Le duel des vainqueurs de la coupe et du championnat de Polynésie, qui ouvre traditionnellement la saison, a eu lieu hier soir au stade Pater, entre l’AS Pirae et l’AS Vénus. Les orange n’ont laissé aucune chance à l’équipe de Mahina et ont logiquement conservé leur trophée.

Le Trophée des champions oppose chaque année, en début de saison, le vainqueur de la Ligue 1 Vini à celui de la Coupe de Polynésie la saison précédente. Et l’affiche de cette édition 2022 – 2023 avait de quoi attirer au stade Pater, samedi soir : l’AS Pirae, triple champion de Polynésie (2020 – 2021 – 2022), rencontrait l’AS Vénus, triple vainqueur de la coupe 2019 – 2021 – 2022). Après une grosse demi-heure de flottement, les orange ont pris le match en main avant la pause, et n’ont plus laissé leurs adversaire respirer jusqu’au coup de sifflet final. 6 à 0, un score lourd, grâce notamment à Tamatoa Tetauira qui réalise un triplé et Benoit Mathon qui trouve par deux fois le chemin des filets. L’AS Vénus avait en revanche brillé, plus tôt dans l’après-midi en U18. Les jeunes de Mahina se sont imposé face à l’AS Tefana, avec des buts de Manoa Florès, Moeva Kaiha et Metahi Pouira.