Une légion d’honneur pour Marc Benioff, milliardaire « ami de la Polynésie »

L’entrepreneur américain avait fait don à la Polynésie de matériel médical en pleine crise Covid. Avec sa société Salesforces, il avait aussi apporté son soutien aux autorités nationales en matière de numérique. Des efforts qui lui ont valu une médaille de Chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur, remise par le Haut-commissaire à la présidence ce samedi.

Ancien dirigeant d’Oracle, puis fondateur de Salesforce, devenu le leader mondial du logiciel d’entreprise, Marc Benioff est plus discret que d’autres milliardaires de la « tech », mais ne cache pas, en revanche, son amour de la Polynésie. Le Californien, qui vit à Hawaii une partie de l’année, est un habitué du fenua, où il visite fréquemment « des amis ». Des liens qui l’avaient amené, au plus fort de la vague de variant Delta, à la mi-2021, de proposer son aide au Pays. Après une première livraison de masques à Rangiroa en août, 480 concentrateurs d’oxygène, 15 000 blouses médicales et 100 000 gants d’examen avaient été livrés depuis Shanghai à la mi-septembre. Deux autres livraisons avaient suivi pour un don total d’un million de dollars.

Mais le chef d’entreprise, dont la fortune est estimée à 6,4 milliards de dollars (780 milliards d’euros), entretient aussi des « liens fort » avec la France. Comme l’a précisé le Haut-commissaire Éric Spitz, venu décoré l’Américain dans le salon d’honneur de la présidence, Marc Benioff, venu spécialement avec sa famille pour la cérémonie, a notamment apporté son soutien « en développant les plateformes « SolidaritéNumérique.com » et « SOS confinement », en partenariat avec le Secrétariat d’État au numérique et avec le SAMU social ». « Ces outils numériques innovants ont été fondamentaux pour apporter un soutien technique et moral à nos concitoyens en période de confinement », précise la représentation de l’État.

De son côté Édouard Fritch, qui avait officiellement demandé cette distinction, a salué un « ami de la Polynésie ». « Lorsque, au pire de la crise épidémiologique, nous avons lancé un appel vous avez répondu et très rapidement, rappelle-t-il. Je vous suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait, et les Polynésiens avec moi. Recevez toute notre gratitude et nous n’oublierons jamais votre générosité ». Marc Benioff s’est dit en retour « très honoré par cette distinction » et a remercié les deux responsables, « pour des mots qui me font grandement honneur ». L’homme d’affaires, membre du conseil d’administration du Forum économique mondial et qui avait été nommé par Georges Bush coprésident du comité de conseil sur les technologies de l’information, est aussi impliqué au travers de diverses fondations, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il avait d’ailleurs participé à fonder le Blue climate initiative, sommet qui s’était tenu au fenua en mai 2022.