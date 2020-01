Trophées du sport 2020 : votez pour le sportif de l’année

La 6ème cérémonie des Trophées du sport se tiendra le jeudi 13 février au Grand théâtre de la Maison de la culture. 18 athlètes ont été soigneusement sélectionnés dans un souci de représentativité impartial et objectif. La parité a été respectée ainsi qu’un mélange entre athlètes confirmés et espoirs du fenua. Les sports moins médiatisés et traditionnels seront aussi représentés. Les votes pour le prix du public seront ouverts dès mercredi 15 janvier jusqu’au 9 février. Un aller-retour à Auckland est à gagner.

La traditionnelle soirée des Trophées du sport 2020 aura lieu le jeudi 13 février au Grand théâtre de la Maison de la culture. Cet événement récompensera comme chaque année plusieurs athlètes hommes et femmes dans différentes catégories. 18 sportifs, 6 femmes et 6 hommes confirmés, et 6 espoirs se disputeront 12 prix ainsi que 4 autres prix spéciaux à la discrétion des partenaires que sont Air Tahiti Nui, La Pacifique des Jeux, Polynésie La 1ère et Tahiti Infos. Les votes pour le prix du public seront ouverts à partir de ce mercredi 15 janvier et jusqu’au 9 février pour savoir qui succèdera à Raihere Dudes, lauréat en 2019. Pour voter deux possibilités : sur une plateforme en ligne (gratuit) ou par SMS au 7575 (102 Fcfp). Ce vote est une pure consultation du public par rapport aux autres prix choisis par le jury et un tirage au sort aura lieu parmi les votants pour gagner un aller-retour à Auckland. Les votes seront limités à un par personne et par jour pour un candidat. Cette démarche a été mise en place pour ne pas fausser les résultats comme l’explique Antoine Samoyeau, rédacteur en chef de Tahiti Infos et co-organisateur de la soirée des trophées.

Des portraits vont être diffusés par voie écrite dans Tahiti Infos et dans des reportages sur Polynésie La 1ère à partir de mercredi afin de découvrir les 18 nommés pour cette sixième cérémonie des Trophées du sport. Fabrice Juste, directeur éditorial à Polynésie La 1ère, indique que ces portraits sont un moyen efficace de découvrir des athlètes parfois inconnus parmi la liste des prétendants.

Au-delà de cette soirée de gala sportive, une dimension solidaire existe. L’opération « Rame avec ton cœur » a été renouvelée cette année. Elle consiste à venir user ses muscles sur des rameurs pendant deux heures dès midi le mercredi 12 février, veille de la cérémonie, dans la rue piétonne située en centre-ville de Papeete. Un chèque qui devrait avoisiner les 200 000 Fcfp sera ainsi remis à une association. L’intégralité de la cérémonie sera retransmis sur Polynésie la 1ère.

La liste des 18 nommés et leur numéro de vote pour les trophées du sport 2020 :

1- Hinatea Bernardino (va’a)

2- Rahiti De Vos (natation)

3- Vahine Fierro (surf)

4- Enzo Bennett (SUP race)

5- Flore Hani (MMA)

6- Benjamin Zorgnotti (triathlon)

7- Clodyne Yu Hing (haltéophilie)

8- Kaua’i Coquil (jiu-jitsu brésilien)

9- Poerani Bertrand (natation)

10- Tauhiro Yip (bodybuilding)

11- Rauhiti Vernaudon (judo)

12- Kauli Vaast (surf)

13- Candice Richer (athéltisme)

14- Keahi Agnieray (va’a)

15- Salomé De Barthez (triathlon)

16- Poenaiki Raioha (SUP surf)

17- Kiani Wong (football)

18- Kévin Céran-Jérusalemy