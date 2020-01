« On va s’aimer », une comédie romantique à découvrir ce week-end

La Maison de la culture propose de bien démarrer l’année avec la comédie romantique « On va s’aimer » de Stéphane Martino. Cette pièce conte l’histoire de Mona, toujours amoureuse de son ex-mari, sur le point de commettre l’irréparable le jour de Noël jusqu’à ce qu’on frappe à la porte. Le visiteur n’est autre que Victor, son ex-concubin. Les deux anciens amoureux vont passer la soirée à se remémorer les moments forts de leur histoire. Pour quelle fin ? Il faudra venir le découvrir ce week-end, vendredi et dimanche, au petit théâtre de la Maison de la culture.

Stéphane Martino n’en n’est pas à sa première écriture. Ce comédien et auteur a notamment écrit « Putain de week-end » qui a séduit le festival d’Avignon, et « Very bad potes » qui a de nouveau cartonné à Avignon. Il a écrit en tout 15 spectacles au cours de sa carrière d’artiste. Mais cette fois, la pièce va faire le chemin inverse, avec ses premières représentations à Tahiti puis, espère-t-il, une carrière en métropole.

Avec « On va s’aimer » il propose, aux côtés d’Anne-Sophie Bellard, une comédie romantique où deux anciens conjoints se retrouvent le soir de Noël alors que l’un est sur le point de mettre fin à ses jours, un an après leur séparation. Les deux anciens amoureux vont au cours de cette soirée se remémorer les temps forts de leur relation, leur rencontre sur Internet, leur emménagement et leur mariage avec un curé apparemment assez spécial. Tous ces événements ont eu lieu un 24 décembre. Stéphane Martino est fier de présenter pour la première fois une pièce au fenua avant de l’exporter en métropole.

Ce spectacle se veut sensible malgré son humour et plus personnel par rapport aux autres pièces écrites par Stéphane Martino. Il le décrit comme un spectacle où il raconte « le moins de choses de sa vie » mais c’est pourtant « le plus personnel ».

Quant à Anne-Sophie Bellard, cette comédienne venue de métropole pour la série « PK 0 » (c’est sur ce tournage qu’elle a rencontré Stéphane), elle est ravie non seulement de prolonger son séjour au fenua, mais aussi de retrouver le registre de la comédie, alors que les directeurs de castings métropolitains la voyaient plutôt, jusqu’ici, dans des rôles plus dramatiques.

Cette comédie romantique est à découvrir ce vendredi 19h30 et dimanche à 17 heures au Petit théâtre de la Maison de la culture. Pascal Martino promet que la fin de la pièce délivre « un joli message ».