Fa ‘aiho, le festival de la résilience

La Maison de la Culture organise du mercredi 12 au samedi 15 août, « Fa’aiho », un festival multi-disciplinaire et gratuit pour célébrer la renaissance culturelle après plusieurs mois de silence forcé.

Spectacles, conférences, rencontres, artisanat, cours et ateliers : toutes les activités de la Maison de la culture rassemblées en un événement exceptionnel, c’est ce que propose le festival Fa’aiho la semaine prochaine. Une sorte de « rattrapage » express pour les longues semaines d’inactivité forcée, et l’annulation des festivités du Tiurai, a expliqué le ministre de la Culture Heremoana Maamaatuaiahutapu.

Le ministère de la Culture, malgré des coupes dans son budget pour soutenir le plan de sauvegarde, tenait à rémunérer les artistes qui vont animer l’événement durant 4 jours. « J’ai quand même obtenu un peu d’argent, en récupérant un peu à gauche et à droite. Je tenais à remercier le président et le vice-président, parce qu’ils ont compris qu’à un moment il faut qu’on se retrouve, qu’on se projette dans ce nouveau monde sur le plan culturel et environnemental, » dit Heremoana Maamaatuaiahutapu.

Le retour des tu’aro ma’ohi

Pour fêter ça, TFTN investit aussi les Jardins de Paofai, avec les tu’aro ma’ohi qui eux aussi ont été privés de leur Heiva. Les 8 et 15 août, les athlètes (de Tahiti et Moorea uniquement, pour des raisons budgétaires), reviennent s’affronter dans plusieurs courses de porteurs de fruits, le lever de pierre, le javelot, les épreuves de coprah et grimper de cocotier, mais aussi des animations et jeux tout au long de la journée.

Nouveaux spectacles de Hei Tahiti et Tamariki Poerani

Le ‘ori Tahiti est bien sûr de la fête, avec d’abord Hei Tahiti, qui présente deux soirs de suite, les 12 et 13 août, son nouveau spectacle Pare Nui i te va’a vaevae (La pirogue aux mille jambes), écrit par Yann Paa. Les 14 et 15 août, ce sera au tour de Tamariki Poerani d’investir le Grand théâtre, avec également un spectacle inédit, Te varua o Te Hura (L’esprit de la danse), qui retrace l’expérience de Makau Foster vue par sa fille Kohai qui dirige la troupe.

Déjeuners en musique et concerts « Tahiti d’antan »

Tous les midis, il sera possible de déjeuner sous le banyan du paepae a Hiro, au son d’un orchestre « live » – bringue ou jazz, au choix, en dégustant les plats de Island Bowl. Les 12 et 15 août, à 19 heures au Petit théâtre, Félix Vilchez, Reia Poroi, Maruia et Florence Manea et leurs musiciens feront revivre la musique des grandes dames de la chanson polynésienne. Et pour ceux qui préfèrent rester à l’air libre, ils pourront amener leur peue chaque soir aux Jardins de Paofai pour des concerts de musique traditionnelle (voir programme).

Les ateliers et cours reprennent, l’aquarelle en plus

En cette semaine de rentrée, le festival Fa’aiho c’est aussi l’occasion de s’inscrire, à tout âge, aux ateliers et cours de la Maison de la culture que l’on pourra découvrir gratuitement durant ces 4 jours. Cours de langues, y compris la langue des signes, tressage, yoga, tai-chi et Pilates, avec une nouveauté cette année, ces cours d’aquarelle sur le thème du carnet de voyage, comme l’explique Mylène Raveino.

Autre nouveauté, l’atelier « Je grandis ! », basé sur la méthode Montessori. Une opportunité pour les enfants d’explorer leur potentiel. L’intervention s’articulera autour d’un thème en rapport avec la culture polynésienne. Les objectifs de cette activité sont de renforcer l’estime de soi, de développer la volonté par le libre choix et de favoriser la concentration. Et les enfants pourront aussi découvrir Firifiri, le magazine jeunesse 100% local avec sa rubrique spéciale reo Mā’ohi, à dévorer dès l’âge de 4 ans ! Découvrez les deux premières éditions au travers d’activités ludiques comme des histoires & blagues, des comptines, des ateliers créatifs et une immersion en « Reo Mā’ohi ».

Conférences et rencontres : les épidémies en Polynésie

Durant ces 4 jours de festival, conférences et soirées se suivront pour le plus grand bonheur des amateurs de tables rondes. C’est le thème des épidémies dans la littérature et les légendes polynésiennes seront abordés par des intervenants renommés – notamment Riccardo Pineri, John Mairai, Libor Prokop, et Maui Neri de Faa’faite. Autre rencontre, avec Mourareau, le jeune auteur des éditions Au Vent des Îles qui donne une note déjantée à la production littéraire du fenua.

Reportage de Victoire Brotherson

Infos pratiques Une billetterie gratuite sera proposée pour les salles de spectacle uniquement, sur place et en ligne, afin de permettre aux familles et aux passionnés de s’organiser pour profiter de cette belle programmation. Les mesures sanitaires seront appliquées dans les espaces clos, en loges et en salles, ainsi que dans les espaces ouverts où le port du masque est fortement recommandé. Tout le programme du festival Fa’aiho sur le site de la Maison de la culture.

Un avant-goût de ce qui vous attend :