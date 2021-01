Trophées du Sport : Mihimana Braye, candidat n°1

Mihimana Braye, 25 ans, est actuellement un des meilleurs surfeurs tahitiens de compétition puisqu’il a terminé dans le top 50 mondial du circuit des world qualifying series de la World Surf League, la ligue professionnelle. Grâce à son physique, ses yeux verts et son professionnalisme, Mihimana est également mannequin sous contrat avec Lululemon, marque internationale de vêtements de yoga. Cela lui permet d’être un des rares surfeurs professionnels du pays. Après une belle 9e place lors d’une compétition WQS 6000 en Chine en début d’année, le 15 novembre dernier, il remportait à Tahiti la Taapuna Master. Face aux meilleurs surfeurs locaux, il a su s’imposer pour la deuxième fois de sa carrière lors de cette compétition prestigieuse. Son rêve ? Suivre les traces de Michel Bourez dans le championnat du monde de surf. Il est actuellement le mieux placé pour cela.

Né le 28 novembre 1995 à Papeete Origines : Tahiti, de Papeete et Paea Situation familiale : En couple Un héros de ton enfance ? Tamaroa Mc Comb Si tu étais un animal ? L’orque car c’est le roi de l’océan Une valeur morale ? Fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Formation / activité professionnelle ? BAC ES, surfeur professionnel. Tes sponsors ?

Lululemon , Air Tahiti Nui , Enviropol , Tahitian Cola , Fcs , StoneFish Surfboards et Scott Hawaii, Sogoodfoodbar. Meilleurs résultats de ton palmarès 2020 : 9 e à la Corona China Pro 2020.

Tes débuts sportifs, une anecdote, un souvenir ?

« J’ai commencé le surf à six ans et demi avec Michel Demont et j’ai fait ma première compétition à sept ans. J’étais persuadé de faire un bon résultat mais j’ai perdu dès le premier tour alors j’ai continué à m’entraîner ! À sept ans et demi, j’en ai fait une autre et cette fois j’ai gagné, ce qui m’a motivé à continuer ! Je me souviens, le premier jour où je me suis levé sur une planche, j’étais en regular (pied droit à l’arrière, ndlr ). Le lendemain, j’ai vu mon grand frère en goofy, j’ai voulu essayer et je me suis senti aussi à l’aise, du coup j’ai continué comme ça ! »

Qu’est ce qui te plaît dans ton sport, pourquoi l’avoir choisi ?

« Mon père était un surfeur mais surtout, j’étais un enfant hyper actif. Donc mes parents ont voulu me mettre dans une activité qui pouvait canaliser mon énergie. Je pense que la mer guérit tout. J’ai grandi en contact avec l’océan. On a les meilleures vagues autour de Tahiti et puis c’est un sport qui procure des sensations incroyables. Tu peux être l’homme le plus riche du monde et ne pas vivre ce genre de sensations. »

Décris ton entrainement, ton coaching, ta nutrition ?

« J’essaye de surfer deux, trois, quatre heures par jour minimum ou plus quand les vagues sont au rendez-vous. Ensuite, j’ai la partie entrainement physique avec mon coach Kader Touati avec qui on fait du fitness, du renforcement musculaire, du cardio etc…On mixe un peu tout ça de manière spécifique pour le surf. J’ai commencé à faire de la boxe cette année, cela m’aide pour le cardio et le mental. Je fais aussi du yoga pour calmer mon esprit et bien récupérer après les grosses sessions d’entrainement. Je ne mange pas de viande rouge ni blanche depuis cinq ans, que du poisson et j’ai vu de nettes amélioration sur ma santé et mes performances. »

Un message pour la population, ta philosophie de vie, un conseil ?

« Croyez en vos rêves et ne laissez jamais quelqu’un vous dire ce que vous devez faire. Tout est possible dans la vie quand on le veut. Il faut se donner les moyens et surtout ne jamais abandonner. Quoi qu’il arrive, allez de l’avant et pensez positif. Restez concentrés sur votre objectif, jour après jour. Restez sains, pas d’alcool, pas de drogue, le sport guérit tout. Quand on veut, on peut. »