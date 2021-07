Tu’aro Fit : solidarité avec les salles de sport polynésiennes

L’opération Tu’aro Fit débute jeudi 15 juillet à minuit pour deux mois. Elle réunit 15 salles de sport qui proposent des vidéos de coaching gratuites, sur des créations musicales inédites, avec à la clé un coupon digital de réduction. Le but pour le ministère de la Culture, en charge de la Jeunesse et des Sports, est d’encourager la pratique sportive chez le plus grand nombre et en particulier les jeunes.

Les internautes auront accès à 15 vidéos de coaching gratuites qui seront disponibles dès jeudi 15 juillet sur le site http://www.tuarofit.pf. Quinze salles de sport ont choisi un de leurs coachs pour réaliser une séance qui soit adaptée à un public novice dans la pratique du sport en salle. À l’issue du visionnage des 15 vidéos, l’internaute peut générer un coupon de réduction digital qui abaisse de 15% les frais d’une première inscription à l’une des salles participantes.

Un coup de pousse aux salles de sport

Nahema Temarii, directrice de l’agence de communication Wow Sense qui a conçu et piloté le projet, explique que « l’innovation se trouve à la fois au niveau de la musique qui est une collaboration inédite, mais surtout au niveau de la digitalisation du secteur d’activité sportif ». Les salles de sport voient encore aujourd’hui leur chiffre d’affaire abaissé de 30%. La faute au Covid qui a provoqué une fermeture de six mois malgré les loyers à payer pour les propriétaires des enseignes sportives. Deux salles ont fermé définitivement pendant le confinement, comme l’explique Guillaume Eugène, président du Syndicat des salles de sport de Polynésie française. « Sans les aides du Pays, le bilan aurait été bien plus catastrophique ». Tu’aro Fit, c’est donc une autre solution qui est venue « apporter une méthodologie [aux jeunes coachs] pour réaliser une séance enregistrée » et, espère Nahema Temarii, « pourra les aider à développer leur secteur d’activité ».

Un support musical inédit

C’est une musique créée spécialement pour l’occasion qui rythme ces vidéos. DJ Harmelo et Aremistic ont collaboré pour réaliser un support destiné spécifiquement à l’entrainement sportif qui pour une fois, a une couleur polynésienne. Un mixage d’instruments polynésiens et de pistes électroniques comme on en entend rarement. DJ Harmelo voit une opportunité dans ce « nouveau style de musique dans lequel il faut investir » car le concept tel qu’il est abordé « n’est pas commun, même si quelques DJ ont utilisé du ukulele« . Le jeune homme, déjà bien connu du public, avait sorti avec Jade L. la chanson de prévention Mets ton masque en 2020.

Le projet a été initié par le ministère de la Culture, dans le cadre de la relance économique post-Covid. Vingt-huit PME locales ont ainsi été fédérées dans les différents secteurs que gère le ministère. Un outil à la pointe de la technologie pour promouvoir le sport auprès de la jeunesse polynésienne.