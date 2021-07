Urbanisme : l’Agence d’aménagement , « accélérateur de projets »

Récemment créée pour mettre en œuvre le Sage, l’Agence d’aménagement et de développement durable des territoires de Polynésie française a validé ce mardi, en conseil d’administration, son programme d’activités pour le reste de 2021. Rencontre avec son nouveau directeur, Olivier Solari, qui a pris ses fonctions en avril dernier.

L’agence d’aménagement et de développement durable est une structure d’ingénierie partenariale dont la genèse remonte à 2017, en parallèle de l’élaboration du Sage. Son activité a démarré le 15 avril dernier. Présidée par le ministre de l’Aménagement et du Logement, Jean-Christophe Bouissou, elle est chargée de préparer les conditions de réalisation des projets d’aménagement du territoire et de veiller à la cohérence des projets entre eux. Elle se veut aussi être un lieu de débat entre les différents acteurs du territoire. L’AADDt-Pf s’insère dans la Fédération nationale des agences d’urbanisme qui rassemble 50 agences et 1 600 professionnels.

Le conseil d’administration a validé le programme d’activités proposées par la direction après une séquence de rencontres avec les différents partenaires : « missions d’observation, missions de planifications, suivi du Sage et construction des contrats pluriannuels État-Pays de développement des territoires prévus dans le Sage, accompagnement dans l’élaboration ou la révision de PGA des communes, définition de projets d’aménagements stratégiques comme par exemple l’aménagement de centre-ville ou la création d’équipements publics ou privés structurants, détaille le directeur de l’agence, Olivier Solari. Ce programme prévisionnel va nous permettre maintenant de recruter l’équipe, qui comptera 14 personnes. On espère trouver des techniciens sur différents métiers de l’aménagement, géomaticien, cartographe, architecte, spécialistes des mobilités, de l’habitat… ».

Olivier Solari, depuis son arrivée au fenua en avril, a notamment rencontré les tavana. Ils ont « des projets très diversifiés, que ce soit pour les adaptations de PGA, le renforcement des mobilités, la valorisation de certains sites. L’agence est là pour ça, pour faire les études de faisabilité. »

Le développement anarchique des communes, notamment à Tahiti, n’a laissé que très peu de lieux aux habitants pour se retrouver, échanger, tisser des liens. L’agence pourra s’appuyer sur le réseau national pour apporter des solutions, assure Olivier Solari. Formé au BTP et génie civil et à l’urbanisme, il a notamment été directeur de l’urbanisme de Bidart, au Pays basque, et mené des missions d’aménagement à Madagascar et en Haïti pour le compte du ministère des Affaires étrangères. Plus récemment, il était chargé de mission « foncier, urbanisme, mobilité » au ministère des Outre-mer.

L’AADDT-Pf entrera en septembre dans ses nouveaux locaux, dans l’immeuble Papineau, qui comprendront également un centre de ressources, notamment pour les étudiants qui pourront venir y consulter des documents.