Tubuai veut doubler sa production de carottes en 2023

La Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) dresse le bilan de sa campagne « carotte » 2022. Sur l’année, 317 tonnes de carottes locales ont été produites. Pour l’année prochaine, les producteurs visent encore plus haut et espèrent atteindre les 600 tonnes.

Depuis 2014 le ministère de l’Agriculture veut relancer la filière carottes et malgré toutes les actions mise en place depuis 10 ans, cette source de bêta-carotène semble encore rencontrer des difficultés pour s’installer. À cette époque l’objectif était de 400 tonnes de carottes produites localement : cette année le chiffre est de 317 tonnes, pour une vingtaine de producteurs. Loin des 543 tonnes de 2016, meilleur chiffre de ces dernières années. Le prix de vente des producteurs a été augmenté de 180 Fcfp à 230 Fcfp afin de pallier à l’inflation des prix des intrants, mais les carottes de Tubuai ont été facilement écoulées, selon la CAPL.

Et si la production est très variable selon les années (la saison dure de juillet à novembre), les objectifs pour 2023 sont encore plus ambitieux : 600 tonnes. Pour tenter d’atteindre ce chiffre, en 2022 le Pays a mis à disposition de la commune de Tubuai des engins agricoles pour donner à tous les professionnels un accès à des moyens mécaniques ponctuels. Les agriculteurs ont également bénéficié d’un accompagnement dans la facturation, la distribution, la livraison et le stockage, mais aussi d’actions sur la valorisation du légume dans le but de réduire les pertes et apporter une plus-value sur les écarts de tri de carottes. Pour 2023, l’objectif est d’augmenter bien sur la production tout en tenant compte des besoins du marché. Un travail sur la fertilisation biologique des sols, l’achat groupé de semences et l’installation d’une unité de transformation sur Tubuai est aussi prévu.

Avec communiqué