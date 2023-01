Guy L’Hostis, peintre officiel de la Marine Nationale, expose à Tahiti

Un voyage entre Tahiti, Moorea, Bora Bora et les îles Marquises, c’est ce que propose Guy L’Hostis, peintre officiel de la Marine Nationale, à l’occasion d’une exposition du 13 au 20 janvier.

En visite au fenua pour la deuxième fois depuis 2017, il a peint en l’espace de 2 mois une trentaine d’œuvres. Des lagons et des plages, mais aussi les diverses embarcations militaires qui croisent dans nos eaux. À 78 ans, Guy L’Hostis fait partie du cercle très privé des peintres de la Marine nationale. Et si l’on en croit le parcours de cet ancien officier de la marine marchande, il était destiné à décrocher un jour ce titre honorifique de peintre de la Marine Nationale. « J’ai toujours eu cette envie de peindre et d’aller sur la mer, explique-t-il. Donc les deux sujets se marient très bien ensemble ». Fils et petit-fils de marins, il navigue et se passionne pour l’art depuis sa plus tendre enfance et vend ses premiers tableaux vers l’âge de 13 ans. « J’ai commencé par de la gouache, de la peinture à l’huile, et ça plaisait beaucoup aux amis de mes parents. Ce sont eux qui m’ont acheté mes premières peintures », se souvient Guy L’Hostis. Alors qu’il continuait de s’amouracher de la peinture et de ces techniques, il gardait en tête son envie de parcourir les océans. « J’ai continué à peindre, à jouer un peu de musique en même temps tout en préparant mon concours pour la marine marchande où j’ai navigué pendant 29 ans ». Vingt-neuf années durant lesquelles il a donc continué à peindre tout en naviguant au long cours sur des pétroliers puis sur des ferries. Des voyages qui lui on permis de se faire un nom notamment chez les Anglais.

Et puis quand il fallu s’arrêter de naviguer dans le cadre professionnel, il n’était pas question pour ce marin-né de rester sur terre trop longtemps. « Je naviguais sur mes voiliers et je faisais beaucoup de régates. Je peignais des scènes de régates et les paysages des endroits où j’allais », raconte encore Guy L’Hostis. En 2010, il tente un tremplin de taille dans sa vie d’artiste en posant sa candidature pour exposer au salon de la Marine nationale. Sélectionné pour exposer, il décide ensuite de candidater pour devenir peintre officiel de la Marine. Un titre honorifique obtenu en même temps que 4 autres artistes en 2010 et qui lui permet « d’embarquer sur des bateaux de la Marine, d’aller sur des bases navales et de voir de belles choses en mer ou à terre »

Pour l’artiste, c’est un réel honneur de pouvoir faire rayonner la Marine au travers de ses peintures. Depuis 1830, 200 artistes ont été nommés peintres officiels de la Marine Nationale. Ils sont appelés peintres, mais peuvent aussi être réalisateurs, photographes ou encore sculpteur.

L’exposition est à voir au cercle mixte interarmées de Pirae du 13 au 20 janvier ; l’entrée est libre sur présentation d’une pièce d’identité. Le vernissage a lieu ce jeudi 12 janvier à partir de 17 heures. À cette occasion, Erwan de la Serre, ancien commando, réalisant actuellement un tour du monde en voilier avec sa famille et présent en escale à Tahiti, animera une conférence sur son voyage dès 18 heures. Une séquence de dédicace du livre « bon voyage Agathe » destiné aux enfants sera organisée.