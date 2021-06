Tumateata Buisson, Miss Tahiti 2021, déterminée à « porter haut les couleurs de notre fenua »

Tumateata Buisson a succédé hier soir à Matahari Bousquet, au terme d’une soirée très animée, et marqué par l’hommage rendu aux reines de beauté qui ont marqué le fenua pendant 60 ans. La nouvelle ambassadrice du fenua le sait, elle a été choisie « pour ce qu’elle est ». C’est donc « en toute simplicité » qu’elle compte représenter le pays à Miss France et au delà.

« Incroyable, je n’ai pas les mots ». Difficile, en effet de parler après la décharge d’émotions qu’a été cette soirée de Miss Tahiti 2021. A la mairie de Papeete, le public – un millier de spectateurs attablés dans les jardins, sans compter ceux qui étaient amassés devant les grilles, dans les bars environnant, et bien sûr devant leur télé – a su faire entendre sa joie de retrouver l’élection après une année blanche.

Chaque candidate a eu ses cris et ses encouragements, mais vu la ferveur entretenue toute la soirée, et les semaines qui l’ont précédé, autour de la « candidate numéro 5 », difficile de s’étonner que le nom de Tumateata Buisson soit sorti de l’enveloppe finale. Son comité de soutien n’avait « jamais douté ». « Parce qu’elle le vaut bien, et surtout qu’elle a travaillé très dur pour arriver là ! », assure un proche.

« Victoire d’équipe »

Si la nouvelle Miss Tahiti a parlé d’une « victoire d’équipe », ses premiers mots sont allés à sa maman. « C’est elle qui m’a encouragé à me lancer dans cette aventure rappelle-t-elle, à peine le diadème sur la tête. Malheureusement elle n’a pas là aujourd’hui pour voir le résultat, mais je sais qu’elle m’accompagne tous les jours ». La jeune femme de 24 ans a tout de même su se remettre rapidement de ses émotions pour répondre aux questions et aux innombrables demandes de photos. Un côté « pro » qui a convaincu, ces derniers mois, du côté du comité et du jury, composé cette année uniquement d’anciennes Miss qui connaissent les exigences de la fonction.

« Ca a été une préparation intense, des sacrifices, un emploi du temps très chargé, rappelle Tumatea, qui est, hors scène, chargée de communication pour Tahiti Tourisme. Mais au final, on me l’avait dit, et c’est vrai : on en ressort grandi ».

La nouvelle Miss a enchaîné les remerciements, mais surtout les promesses, sur scène, avant de retrouver les autres candidates dans les coulisses de la mairie. La promesse de « porter haut les couleurs du fenua », notamment au concours Miss France qui aura lieu en Normandie en fin d’année. La promesse aussi de ne pas se laisser transformer par le titre et l’attention qui va avec. « Je vais rester moi-même, parce que je pense qu’on m’a choisi pour ce que je suis, assure-t-elle. Ce que je veux, c’est tout simplement valoriser notre fenua, son authenticité, notre population, et également notre métissage polynésien ».

Matahari Bousquet va pouvoir « se concentrer sur ses projets »

La jeune fille le sait, cette couronne va faire basculer sa vie pour beaucoup plus qu’une soirée. Ce weekend, c’est la célébration, les plateaux et les interviews, mais lundi ? « Bonne question ! rigole-t-elle. Je vais m’entretenir avec le comité pour connaitre le planning et avec aussi mon employeur ». Nul doute que Tahiti Tourisme, auprès de qui la jeune fille est chargée de communication, aux côtés par exemple de Hinarere Taputu, saura être compréhensif avec ses nouvelles obligations.

Dans cette « nouvelle vie« , elle ne sera pas seule. Elle pourra compter sur le comité local, bien sûr, sur le comité Miss France, qui va assurer une nouvelle préparation avec les autres candidates nationale dans les prochains mois. Et aussi sur des conseils avisés parmi les anciennes Miss Tahiti. Il faut dire que ces dix dernières années, le fenua a offert à la France six dauphines et une miss France. Matahari Bousquet, qui était arrivée deuxième dauphine du concours 2020, a « des tas de conseils » à faire passer à Tumateata. « Je suis contente que la Polynésie ait une nouvelle ambassadrice, a expliqué Miss Tahiti 2019, très applaudie pendant la soirée, quelques minutes après avoir fait passer sa couronne. Et surtout de pouvoir me concentrer sur mes projets personnel. Je continuerai à travailler avec Miss Tahiti, à être sollicitée, mais ça sera beaucoup plus de temps libre pour moi ».

Pensée pour les Miss absentes ou disparues

« C’est une nouvelle expérience qui commence pour Tumateata, confirme Leiana Faugerat. Ca va durer qu’un an, mais il faut qu’elle en profite à fond. Elle sera fatiguée des fois, mais on sera la pour la soutenir et pour l’accompagner ». La présidente du comité Miss Tahiti se félicite en tout cas d’une soirée réussie, et que beaucoup attendaient après des mois de morosité de la crise sanitaire. « Le but, c’était aussi de mettre en valeur toutes nos anciennes miss, et notamment celles qui ne sont plus là, reprend la responsable. Je pense à Teura Bauwens (la première miss Tahiti, élue en 1960, et décédée en 2015, ndr), à Maire Tehei. Je pense aussi à Thérèse Moke, qui n’a pas pu assister à notre soirée ».

Hier, le dernier mot de Tumateata avant de quitter la scène était pour ses concurrentes de la soirée, avec qui elle a noué des liens « d’amitié » tout au long de la préparation. « Les filles, merci pour ces 4 mois d’aventure où on s’est vu pratiquement tous les soirs. Comme on se l’est promis, on se revoit très régulièrement, je vous aime fort ».