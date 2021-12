Tumu ora : premier dispositif de naissance non médicalisée

La première maison de naissance du fenua est en train d’être aménagée à quelques secondes du CHPF? grâce à l’initiative de l’association naître en Polynésie. Elle devrait pouvoir proposer une prise en charge sans hospitalisation, uniquement pour les grossesses qui ne présentent aucun facteur de risque, d’ici à février ou mars 2022.

Accoucher « comme à la maison », mais avec une maternité à proximité immédiate, ce sera possible en 2022 à Tahiti après trois ans de réflexion. Le conseil des ministres a fait l’annonce ce mercredi du conventionnement CPS de l’établissement. La maison de naissance Tumu Ora est en plein aménagement juste à côté du CHPF, à Taaone. Sandrine Maurice, qui préside l’association Naître en Polynésie, est sage-femme à l’hôpital de Moorea. Elle explique que l’idée émane d’une forte demande des parents. Cette nouvelle offre de santé permettra aux futures mamans une certaine mobilité pendant les longues heures de travail : pas de perfusion, de péridurale ou autre qui nécessitent une immobilisation. Elles pourront prendre une douche sur demande, faire des exercices de relaxation avec des accessoires du suspension ou des ballons, tout en étant accompagnées par leurs proches si elles le souhaitent et surtout par des sages-femmes, comme dans une maternité classique. Les séances de préparation à l’accouchement seront également proposées, pour un suivi de A à Z. Le dispositif se base sur un modèle éprouvé en France métropolitaine ainsi qu’à La Réunion et en Guadeloupe, suite à la loi du 6 décembre 2013.

Sécurité avant tout

Faire le choix d’un accouchement non médicalisé, ça n’enlève pas le droit à une prise en charge d’urgence. Le dispositif s’adresse uniquement aux grossesses sans facteur de risque. Et comme dans toute intervention médicale ou tout accouchement, il y a toujours un risque, même minime. C’est pourquoi la maison de naissance se trouve à 40 secondes du CHPF. En cas de besoin, l’accouchement est pris en charge par l’équipe de l’hôpital. Les femmes des îles sont éligibles dans les mêmes conditions que pour un accouchement à l’hôpital.