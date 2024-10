Tya Zebrowski, déjà dans la cour des grandes

À 13 ans, la jeune surfeuse d’origine polynésienne s’est hissée en finale du Challenger Series de Ericeira au Portugal. Une performance de haut vol, pour celle qui était invitée pour la première fois à concourir sur une étape à ce niveau. Elle s’est inclinée en finale contre l’Australienne Sally Ftizgibbons, et a encore « de l’appétit pour les prochaines compétitions ».

Déjà en tête du classement QS Européen, le circuit de 3e division sur lequel elle a remporté trois étapes, Tya Zebrowski découvrait cette semaine le niveau au-dessus, celui des Challengers Series. En attendant de concourir à plein temps sur ce circuit qualificatif au WCT l’an prochain, elle était invitée par l’organisation, sur l’avant dernière-manche de l’année, au Portugal. Déjà impressionnante en début de semaine, en remportant toutes ses séries, la jeune lando-polynésienne n’a pas tremblé dans ses différents face-à-face, en écartant notamment la Brésilienne Luana Silva et l’Australienne Isabella Nichols, toutes deux pensionnaires du CT en début de saison. Seule une autre Australienne, Sally Ftizgibbons, double lauréate d’étape sur le CT, est venue à bout de la jeune tricolore en finale.

« Je suis déçue de ne pas avoir gagné cette compétition, mais c’était mon premier Challenger Series, a expliqué Tya Zebrowski auprès de la FFSurf. Je n’étais pas vraiment dans le rythme dans cette série. Je suis contente d’avoir atteint la finale et je suis fière de ce que j’ai fait. Ce fut un honneur de surfer avec les meilleures au monde et ça me donne de l’appétit pour les prochaines compétitions ! »

Tya Zebrowski, aura l’occasion de confirmer, et par la même occasion de prendre d’autres repères en vue de la saison prochaine, sur l’ultime Challenger de la saison, dans une semaine au Brésil. Une épreuve sur laquelle Vahine Fierro, actuellement 6e du classement général, tentera de gagner une place ce qui serait synonyme de qualification sur le CT féminin 2025.