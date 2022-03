Le point sur la situation au sixième jour d’offensive Vidéo. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé mardi soir la Russie à « ne pas perdre son temps » en Ukraine, assurant que les bombardements russes ne feront pas accepter à Kiev les conditions de Moscou pour une trêve. Le président ukrainien, qui aurait refusé les propositions d’évacuation des pays occidentaux, a également appelé à interdire la Russie de « tous les ports » et « aéroports du monde » en représailles à l’invasion russe de l’Ukraine. « Il faut fermer l’entrée pour un tel Etat dans tous les ports, tous les canaux et tous les aéroports du monde », a déclaré M. Zelensky . Il a également appelé la communauté internationale à « considérer une fermeture totale du ciel pour les missiles, avions et hélicoptères russes ». « Ce mal, armé de missiles, de bombes et d’artillerie, doit être stoppé immédiatement, et détruit économiquement pour montrer que l’humanité est capable de se défendre », a souligné le président ukrainien.

Les délégations russe et ukrainienne se sont rencontrées pour la première fois, au Bélarus, depuis le début de l’invasion jeudi. Selon le président ukrainien, l’Ukraine « n’a pas eu de résultat qu’elle aimerait avoir » à l’issue du premier round de discussion lundi, mais a évoqué ses « contre-propositions » à celles des Russes « pour mettre fin à la guerre ». Les délégations sont rentrées pour « consultations dans leurs capitales » respectives, après avoir convenu d’un « deuxième round » de pourparlers. Crimes de guerre. Le vice-Premier ministre britannique, Dominic Raab, a prévenu mardi que Vladimir Poutine sera « tenu responsable » d’éventuels crimes de guerre commis en Ukraine. « Il est clair à la fois pour Poutine mais aussi pour les commandants à Moscou, sur le terrain en Ukraine, qu’ils seront tenus responsables de toute violation des lois de la guerre », a déclaré Dominic Rabb, également ministre de la Justice, sur SkyNews. « Nous n’allons pas simplement détourner le regard », a-t-il ajouté.

« Nous allons provoquer l’effondrement de l’économie russe » à travers les sanctions économiques occidentales imposées en réponse à l’invasion russe en Ukraine, a affirmé mardi le ministre de l’Economie Bruno Le Maire. « Le rapport de force économique et financier est totalement en faveur de l’Union européenne qui est en train de découvrir sa puissance économique », a ajouté le ministre sur France Info. Chine. Attachée à son partenariat avec Moscou, la Chine s’est abstenue de condamner l’intervention russe en Ukraine, se refusant même à parler « d’invasion ». Avant l’offensive, Pékin avait ignoré les avertissements des services de renseignements américains sur l’imminence d’une attaque russe, laissant ses quelque 6.000 ressortissants sous la menace des combats. Dans les heures qui ont suivi l’invasion, l’ambassade avait appelé ces derniers à identifier leur véhicule à l’aide d’un drapeau chinois et annoncé des évacuations aériennes. Mais la mission diplomatique a changé de pied samedi, appelant ses citoyens à la plus grande discrétion, avant de renoncer dimanche à ces évacuations aériennes, face à la dégradation de la situation. Un millier d’autres Chinois doivent quitter l’Ukraine mardi en direction de la Pologne et de la Slovaquie, selon le Global Times. Deux autres pays frontaliers, la Hongrie et la Roumanie, apporteront leur aide aux ressortissants chinois en provenance d’Ukraine, a indiqué lundi l’ambassade.