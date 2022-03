Makatea tournée vers le tourisme vert… « for the time being »

Le Pays initie une nouvelle étude sur l’extraction de phosphate sollicitée il y a une dizaine d’années par Collin Randall. Si le maire délégué de l’île était favorable à de nouveaux emplois à l’époque, il a « une position plus neutre » et soutien l’activité touristique qui s’est développée entre temps, avec une orientation plutôt écologique.

Nouveau rebondissement dans l’histoire de Makatea. La semaine dernière, le conseil des ministres a approuvé un projet de convention entre la Polynésie française et le service géologique national (BRGM). L’objet de cette convention, c’est de confier au BRGM l’analyse de la demande de concession d’une durée de 27 ans, initiée par Colin Randall et la société Avenir Makatea en 2014, pour l’extraction de résidus de phosphate à Makatea. L’analyse préliminaire permettra de « se prononcer sur l’existence et l’exploitabilité du gisement convoité avant toute instruction administrative ». L’étude elle-même doit durer quatre mois, à compter de la réception du dossier complet de la part de la Direction des affaires foncières de Polynésie française.

C’est une bonne nouvelle pour Sylvana Nordmann de l’association Fatu Fenua No Makataea. L’association qui regroupe des habitants et ayant-droits de l’île a toujours été fermement opposée à ce projet minier. Aujourd’hui, « il faut faire avancer les choses ». Pour elle, l’analyse de ce projet doit être menée en profondeur et elle espère que le Pays favorisera un développement économique durable de l’île.

« For the time being, go for green »

« Makatea n’a pas attendu pour se développer autrement », confie le maire délégué Julien Mai. Lui qui était pourtant partisan du projet minier se range davantage du côté de l’opinion des habitants aujourd’hui. Il dit avoir un avis « neutre » sur la question mais concède que faire changer l’opinion publique « ne sera pas facile ». Il estime qu’une nouvelle exploitation minière n’est pas du goût des nouvelles générations.

En revanche, l’idée d’un éco-tourisme fait son chemin : « Les falaises de Makatea nous ont ouvert une partie de ces impostes, où une énergie se dégageait, celle de l’escalade ». Cette activité « nous a offert un beau petit développement, dans la maîtrise, dans le respect ». Avec la construction d’un nouveau quai il y a quelques mois, il espère que c’est un signe précurseur d’un nouveau développement économique de l’île. Le maire délégué n’hésite pas à promouvoir la destination : d’après lui, aujourd’hui le cœur de Makatea bat au rythme d’un seul adage : « For the time being, go for green »