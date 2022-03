Une prime de l’État pour les jeunes entreprises

L’Adie Polynésie qui a pour vocation le soutien de la création d’entreprises, attribue désormais une prime de 357 990 francs aux jeunes de moins de 30 ans qui démarrent une activité avec un micro-crédit d’au moins 120 000 francs, sous certaines conditions. Cette prime est issue d’un fonds de l’État destiné à soutenir, parmi ces jeunes créateurs d’entreprise, « les plus en difficulté ».

Quelques-unes ont déjà été attribuées : il s’agit de primes d’un montant de 357 990 francs attribuée à des jeunes créateurs d’entreprise. L’Adie Polynésie a remporté un appel à projet et peut aujourd’hui la proposer aux entrepreneurs âgés de moins de 30 ans qui lui font des demandes de micro-crédit d’un montant minimum de 120 000 francs. « On invite les gens à venir rencontrer l’Adie pour vérifier leur éligibilité » indique Vianney Lemaire, directeur adjoint de l’Adie Polynésie.

Une opportunité limitée

Le fonds disponible pour la Polynésie française s’élève à 69 millions de francs et sera attribué selon les sollicitations, aux demandeurs « les plus en difficulté du point de vue de leur parcours d’insertion sociale et professionnelle », explique le communiqué, c’est à dire les « habitants d’un quartier prioritaire de la politique de la ville ou avec un niveau de formation inférieur ou équivalent à un CAP/BEP ».

L’Adie Polynésie attribue une « Prime Jeunes »