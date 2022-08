Ukraine : un rapport d’Amnesty critique la stratégie de Kiev sur la protection des civils

L’ONG Amnesty International a publié un rapport reprochant à l’armée ukrainienne de mettre en danger des civils dans sa résistance à l’invasion russe, en installant des infrastructures militaires dans des zones habitées. Un rapport violemment rejeté par par le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son administration qui ont dénoncé un « faux équilibre entre le pays qui tue des milliers de civils, détruit des villes, et le pays qui se défend désespérément ». L’ONG a précisé que son rapport ne « justifie en rien » les attaques russes aveugles et les importantes violations du droit international Moscou, précise notre partenaire Europe1

Amnesty International a affirmé vendredi assumer pleinement son rapport reprochant à l’armée ukrainienne de mettre en danger des civils dans sa résistance à l’invasion russe en installant des infrastructures militaires dans des zones habitées. « Le fait de se trouver dans une position de défense ne dispense pas l’armée ukrainienne de respecter le droit international humanitaire », avait déclaré Agnès Callamard, la secrétaire générale de l’ONG.

Ce rapport a été rejeté violemment par Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est allé jusqu’à accuser Amnesty International de « tenter d’amnistier l’Etat terroriste » russe, en réaction à la publication de ce rapport jeudi. Plus tôt dans la journée, le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, s’était dit « indigné » par les accusations « injustes » d’Amnesty International qui, selon lui, crée « un faux équilibre entre l’oppresseur et la victime, entre le pays qui détruit des centaines et des milliers de civils, de villes, de territoires et le pays qui se défend désespérément ».

Amnesty déplore la réaction des autorités ukrainiennes

« Nous maintenons pleinement nos conclusions », a déclaré la secrétaire générale de l’ONG, Agnès Callamard, à l’AFP par courrier électronique. Elle a souligné que ces conclusions étaient « fondées sur des preuves obtenues lors d’investigations de grande ampleur soumises aux mêmes normes rigoureuses et processus de vérification que tout le travail d’Amnesty International ».

Elle a déploré la réaction des autorités ukrainiennes « qui risque de paralyser une discussion légitime et importante de ces questions » de protection des civils, précisant que le gouvernement n’avait pas répondu à une demande de réaction ou de commentaire avant la publication du rapport.

Des actes « qui ne justifient en rien » la violation russe du droit international

L’ONG a « clairement indiqué que les pratiques militaires ukrainiennes » décrites dans son rapport, dont l’installation d’infrastructures militaires dans des écoles et des hôpitaux, « ne justifient en rien les violations systématiques par la Russie du droit international humanitaire », a rappelé Agnès Callamard.

« Ignorer des violations commises par une partie privilégiée par rapport à l’autre ne serait pas une manière de rendre compte des droits humains », a-t-elle plaidé. Volodymyr Zelensky a estimé jeudi soir dans sa déclaration vidéo quotidienne que ce rapport mettait « la victime et l’agresseur d’une certaine manière sur un pied d’égalité ».