Un accord militaire conclu entre Fidji et la France

A l’occasion de la Réunion des ministres de la Défense du Pacifique sud, à Nouméa, Sébastien Lecornu et son homologue fidjien Pio Tikoduadua ont signé un accord sur la coopération de défense et le statut des forces entre les deux pays. En outre, le ministre des Armées a annoncé l’ouverture d’une mission de défense (MDD) au sein de l’ambassade de France à Fidji, comme relevé par notre partenaire Outremers360.



Dans le cadre de la Réunion des ministres de la Défense du Pacifique sud, organisée du 4 au 6 décembre 2023, à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, la France et les îles Fidji ont « souhaité approfondir le cadre de leur coopération en matière de sécurité et de défense, dans le respect de la souveraineté de chacun ». Sébastien Lecornu, ministre des Armées, a signé avec Pio Tikoduadua, ministre de la Défense des Fidji, un accord sur le statut des forces (SOFA).

« Cet accord juridique facilite les relations de défense et cadre les activités de coopération : visites, échanges d’expérience, activités conjointes dans le domaine de la recherche ou l’armement, conseil aux Forces de la République des Fidji par des actions de formation ou de soutien, fourniture d’aide d’urgence… » détaille un communiqué du Ministère des Armées.

Toujours dans cette volonté d’approfondir la coopération, l’ouverture d’une mission de défense au sein de l’ambassade de France auprès de la République de Fidji a été annoncée. « Relais du ministère des Armées sur place, elle a vocation à permettre le renforcement des échanges en matière de politique de défense et de coopération militaire », ajoute le communiqué. Ce sera la deuxième mission de défense implantée dans le Pacifique sud, après celle de Canberra, en Australie.