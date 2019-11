Un an ferme pour coups et menaces de mort envers des gendarmes

L’homme de 26 ans avait frappé et menacé de mort des gendarmes à Moorea. Présenté en comparution immédiate le 8 octobre, il avait demandé à ce que son procès soit renvoyé pour préparer sa défense. Jeudi dernier, il a écopé de deux années de prison dont un avec sursis.

En détention depuis le 8 octobre, l’homme de 26 ans comparaissait jeudi devant le tribunal. À Moorea, alors qu’il était fortement alcoolisé, il avait frappé deux gendarmes, occasionnant à l’un d’entre eux des blessures qui lui avaient valu 15 jours d’ITT. Il avait aussi prononcé des menaces de mort envers les gendarmes et leur famille. La procureure a requis contre lui quatre ans d’emprisonnement dont un avec sursis. Après en avoir délibéré, le tribunal l’a déclaré coupable de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et condamné à 2 ans de prison dont un an avec sursis et son maintien en détention. Il aura aussi à s’acquitter d’une somme de 650 000 Fcfp au titre du préjudice moral aux victimes.