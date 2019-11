Les Tiki Toa prêts pour le Mondial

Tahiti s’est imposé 5 buts à 2 au parc Aorai Tini Hau face aux États-Unis vendredi après-midi. C’était le dernier match de préparation pour les Tiki Toa avant le départ au Paraguay pour la Coupe du monde de beach soccer. Malmenés en début de match, les protégés de Naea Bennett ont fini par l’emporter facilement face à une sélection américaine trop maladroite pour espérer quelque chose. C’est la cinquième victoire en cinq confrontations pour Tahiti face aux États-Unis depuis 2012. Finalistes il y a deux ans contre le Brésil, les Tiki Toa nourrissent de belles ambitions.

Retard à l’allumage

Les Tiki Toa ont achevé de la meilleure des manières leur préparation pour le mondial de beach soccer qui se tiendra du 21 novembre au 1er décembre au Paraguay. Déjà vainqueurs 5 buts à 4 des mêmes Américains mercredi, ils ont remis ça vendredi beaucoup plus sereinement. Menés au score en début de rencontre, les joueurs de Naea Bennett n’ont jamais tremblé et ont tranquillement inversé la tendance pour s’imposer facilement en fin de match. Ce sont pourtant les Américains qui ouvrent le score suite à un manque de communication de la défense tahitienne. Le premier tiers temps est animé et engagé, les retournés acrobatiques se multiplient sans trouver le cadre. Le public est présent et pousse son équipe. La météo voilée offre des conditions de jeu presque idéales malgré une légère brise.

Les Tiki Toa égalisent mais encaissent un nouveau but dès l’entame du deuxième tiers-temps suite à une faute. C’est en milieu de rencontre que les Tiki Toa achèvent des Américains méritants mais trop maladroits et peu aidés par leur deuxième gardien entré à la pause. Heimanu Taiarui égalise d’un superbe retournée acrobatique puis signe un doublé avant une percée folle d’Heiarii Tavanae pour le quatrième but. Les Américains déjouent, s’en prennent aux arbitres et provoquent une échauffourée à la fin du deuxième tiers-temps. Les cartons pleuvent, un Tahitien est exclu, un Américains averti. Les capitaines sont convoqués et le calme revient sur le terrain et en tribunes.

Victoire sereine et solide

Le dernier tiers-temps est marqué par la fatigue et la maladresse. Les Américains essayent de revenir mais n’y parviennent pas. Les Tiki Toa ajoutent même un cinquième but par Heirauaii Salem pour achever le suspense. Le score ne bougera plus malgré quelques retournés et un poteau de chaque côté. Naea Bennett effectue une dernière revue d’effectif avant de communiquer sa liste définitive de douze joueurs qui s’envoleront pour la Coupe du monde. À la fin du match, le capitaine et gardien de but Jonathan Torohia est satisfait du comportement de l’équipe. Impérial tout au long de la rencontre et important dans la construction du jeu, il rend également hommage à la Fédération tahitienne de football.

Tahiti affrontera l’Italie, le Mexique et l’Uruguay dans une poule à sa portée. Finalistes il y a deux ans aux Bahamas, les Tiki Toa ont un statut à assumer cette année. Naea Bennett le sélectionneur est confiant pour la compéttion même si l’isolement géographique de Tahiti pose problème pour se préparer dans des conditions optimales.

Les Tiki Toa entameront leur compétition le 21 novembre contre l’Italie à 9h15 heure de Tahiti. Un premier match déjà déterminant face à l’adversaire le plus relevé de la poule. Si tout se passe bien, ils pourraient retrouver en quarts de finale un adversaire bien connu puisqu’il pourrait s’agir des… États-Unis.