Combien des 9 000 associations enregistrées en Polynésie sont encore actives ? Dans quels domaines interviennent-elles ? Comment mieux les accompagner ? Ce sont les questions auxquelles le Pays veut pouvoir répondre. A l’initiative de Nahema Temarii, ministre de la Jeunesse et des sports, également en charge du développement associatif, un Comité de la vie associative a été créé il y a quelques jours. Une étude sur le bénévolat a également été lancée en parallèle … Objectif : structurer davantage le tissu associatif du fenua pour mieux les soutenir et les accompagner.

Le Pays veut mettre de l’ordre dans le tissu associatif du fenua. Sous l’impulsion de Nahema Temarii, un Comité pour la vie associative a été officiellement créé la semaine dernière. Il réunit les ministres et des représentants de l’État. Sa mission ? Coordonner les efforts pour structurer et dynamiser le tissu associatif local. Il faut dire que le fenua compte plus de 9 000 associations, soit une pour 30 habitants. Un chiffre important sur le papier, mais pas sur le terrain. « La Polynésie a un tissu associatif dense, reconnaît Nanihi Masson, conseillère technique jeunesse au ministère. Pourtant, nous ne savons pas lesquelles sont actives ou dans quels secteurs elles interviennent. » C’est la raison pour laquelle une étude sur le bénévolat a été lancée en parallèle de la création du nouveau comité. Celle-ci permettra de mieux comprendre les secteurs d’intervention, la répartition géographique des associations, mais aussi d’identifier les zones les moins couvertes, avec des résultats attendus pour début 2025. « L’objectif est aussi de mettre en réseau l’ensemble des référents pour la vie associative de Polynésie française. Nous avons 48 référents pour 48 communes. L’idée est de mieux dialoguer avec eux et de recenser les dispositifs d’aide et de subventions existants. Ensuite, nous pourrons évaluer leur impact économique et présenter ces données au comité », détaille encore la conseillère technique.

La création de ce comité s’inscrit dans une volonté de « mieux coordonner les aides et subventions » déjà mises à disposition par les ministères. Le Pays veut également recenser et analyser les dispositifs d’aide, pour « consolider les données financières et d’impact économique ».

Hasard du calendrier ou pas, ces initiatives coïncident avec la Journée internationale du bénévolat prévu ce jeudi 5 décembre. Un événement que le ministère tient à célébrer: une cérémonie de remise d’attestations pour 300 bénévoles du secteur jeunesse et éducation populaire a été organisée ce matin à l’Assemblée. Elle récompense ceux qui ont suivi les formations dispensées par la Direction de la jeunesse et des sports ces derniers mois, sur des sujets comme la gestion des conflits ou les protocoles sanitaires dans les centres de vacances et de loisirs.

Créer un réseau de partenaires associatifs

Le ministère prévoit également « deux jours de rencontres entre bénévoles de Tahiti et Moorea », à la Pointe Vénus, mercredi et jeudi. « L’objectif est de les remercier, de les valoriser, mais aussi de réimpulser une dynamique en créant un réseau de partenaires associatifs », explique Nanihi Masson.

Une réponse au constat fait régulièrement par les associations qui mettent de plus en plus en avant la difficulté de trouver des bénévoles? « Oui et non », selon le ministère qui reconnait que l’absence de rétributions financières est un frein. « Les anciens étaient très impliqués, la jeune génération est plus difficile à capter mais il y a tout de même de belles initiatives qui émergent », conclu la conseillère technique. A noter enfin que la Direction des solidarités célèbre elle aussi la Journée du internationale du bénévolat. Au programme de cet évènement ouvert au public, sur inscription: un déjeuner, des conférences, des animations et même la projection d’un film.