Un concours pour récompenser les initiatives de tourisme durable

À l’occasion de la Journée mondiale pour un tourisme responsable, célébrée le 2 juin 2024, Tahiti Tourisme organise la première édition du « Concours des initiatives du tourisme durable ».

Les opérateurs touristiques polynésiens sont invités à participer à ce nouveau concours, qui entend récompenser les meilleurs concepts et actions, sur la période 2023-2024, en accord avec les principes de développement durable tels qu’énoncés dans la stratégie touristique du Pays et les critères du Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Pour résumer, les quatre piliers de cette démarche sont la gestion durable, les impacts socio-économiques, l’impact culturel et l’impact environnemental.

Les formulaires d’inscription doivent être renvoyés avant le vendredi 31 mai à 12h et le règlement du concours est disponible via ce lien.

Trois finalistes seront désignés par un jury composé de représentants du ministère du tourisme, du Service du tourisme et de Tahiti Tourisme ; la remise des trophées est prévue le 5 juin au Fare Manihini de Papeete.