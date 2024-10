Un crime à l’université : menez l’enquête pendant La Nuit du droit

La Nuit du droit est un événement national proposé également à Tahiti. L’objectif : mieux faire connaitre les arcanes du droit. A l’université de Polynésie française, le public pourra assister à la résolution d’une enquête criminelle. Un événement gratuit, ouvert au public sur inscription, organisé en partenariat avec Le club des juristes.

Un crime va être commis à l’université. On a même le lieu précis, la date et l’heure : ce sera dans l’amphi Hina Marama (A1), ce vendredi à partir de 18h. Et le public est invité à participer à l’enquête. La Nuit du droit est un événement national organisé également à Tahiti dont l’objectif est de mieux connaitre les métiers, les principes et les institutions du droit. Elle a lieu tous les 4 octobre (ou aux alentours de cette date suivant le jour de la semaine sur lequel ça tombe) car c’est le jour anniversaire de la Constitution. C’est en 2017, qu’une première édition a lieu à Paris à l’initiative de Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. Chaque année, des manifestations sont organisées partout pour permettre au grand-public de discuter avec les professionnels du droit et de mieux comprendre les fonctions des uns et des autres. Les thèmes sont variés : « L’accès à l’eau », « Droit et espace », « Justice et psychiatrie », « La cause animale et le monde rural », « Qui juge le juge ? », on peut aussi assister à des reconstitutions de procès ayant marqué l’histoire, à des débats d’actualité, à des tables-rondes, à des escape games. En Polynésie, les organisateurs ont choisi de préparer un crime et de plonger le public dans sa résolution.