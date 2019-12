Un cross scolaire entre bonne humeur et chaleur

Le sport et le dépassement de soi étaient à l’honneur à l’hippodrome de Pirae mardi. La 29e édition du cross scolaire de Polynésie regroupait les meilleurs élèves de l’ensemble de Tahiti et ses îles sous une chaleur accablante, pour un grand moment de partage des valeurs du sport, et de sueur. 2 848 inscrits se sont affrontés par catégories pour mettre en avant leur établissement scolaire et les valeurs du sport.

Cette 29e édition du cross scolaire de Polynésie, organisé par la Confédération du sport scolaire universitaire, a commencé dès 9h30 à l’hippodrome de Pirae. Elle vient conclure une succession d’épreuves de course à pied organisées tout au long de l’année dans les établissements scolaires pour réunir les élèves les plus rapides. Un peu moins de 3 000 élèves de tous les âges sont réunis et s’échauffent en vue des épreuves. Une ambiance détendue règne malgré la chaleur. 12 courses sont prévues tout au long de journée par catégories. 137 établissements sont représentés, venus des cinq archipels de la Polynésie française. Au total, 15% des élèves présents viennent des îles, même les plus éloignées. Au-delà du sport, de nombreux stands de prévention ont été mis en place pour l’éducation, la tolérance afin de sensibiliser une jeunesse présente en masse.

La chaleur, malgré un vent léger, est la principale difficulté à gérer, comme le souligne Fabrice Balland, président du CSSU, qui rend aussi hommage à un travail préparé depuis des mois.

Ce cross aura inspiré certains établissements comme le collège de Tipaerui. Installés et concentrés sous une tente, les élèves ont prévu tout un système de radio pour retransmettre les courses et les interviews des participants de leur collège.