Pas handicapés, « extraordinaires »

La Journée internationale des personnes handicapées au fenua n’a eu de cesse d’insister sur le fait que ces personnes ne sont pas handicapées mais extraordinaires. Au parc Aorai tini hau qui accueillait ce mardi matin des épreuves de canoë et de va’a ou à la présidence pour une mise au point sur le travail effectué depuis deux ans, le fenua a voulu faire sentir à ces personnes extraordinaires leur importance et leur intégration dans la société. Aujourd’hui 6% de la population polynésienne revendique un handicap soit environ 15 500 personnes.

La Journée internationale des personnes handicapées est l’occasion de faire un point sur l’intégration des personnes handicapées au fenua. L’intégration par le sport est très importante, comme le montre l’intégration des paras dans la Hawaiki Nui et même les championnats du monde de va’a. Des athlètes polynésiens vont même participer aux jeux paralympiques de Tokyo. Le président Édouard Fritch a annoncé que le séminaire pour le paracanoë va être organisé en 2021 au fenua avec l’objectif d’organiser une rencontre internationale de paracanoë. Le président de la commission paracanoë au sein de la fédération internationale, John Edwards, est d’ailleurs présent à Tahiti pour cette journée. L’aspect sportif de la journée s’est conclu par une course de canoë et de va’a entre valides et non valides, entre 16 équipages parmi 8 associations.

Cette journée s’est poursuivie à la présidence l’après-midi où le gouvernement a présenté son bilan et les mesures engagées depuis deux ans. Deux axes principaux ont été dégagés, à savoir changer le regard de la société avec des initiatives comme le sport ou la culture et surtout un meilleur accès aux droits par l’information, le développement et l’évaluation de l’ensemble des actions. Le gouvernement a pris plusieurs engagements depuis mai 2018. Les prestations pour un handicap non évolutif sont désormais à vie, les transports en commun ont été adaptés et rendus gratuits. Il est possible aussi, avec le programme « aidant feti’i », pour un proche d’accompagner la personne en situation de handicap, d’être formée et rémunérée. Le gouvernement va permettre dès l’année prochaine de pouvoir cumuler à la fois l’allocation de handicap et une rémunération salariale. 17 textes ont été votés depuis deux ans pour tenter d’améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. L’allocation de base (AAH) va être revalorisée pour passer à 50 000 Fcfp à partir de 2023.

Des progrès à faire en entreprise

Il reste aujourd’hui des progrès à réaliser pour l’insertion professionnelle. 33% des entreprises soumises à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (à partir de 25 salariés) se sont acquittées par un versement au fonds pour l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés (FIPTH). Si le nombre de travailleurs handicapés n’est pas réellement connu, ils ne seraient que quelques centaines au fenua sur les 5 327 personnes recensées en âge de travailler, déclarées à la COTOREP et disposant d’une reconnaissance administrative de handicap. Isabelle Sachet, ministre de la Famille et des Solidarités, reconnaît qu’il faut continuer à échanger avec les entreprises qui restent toujours frileuses pour embaucher ces personnes extraordinaires.

L’après-midi à la présidence s’est achevée par la diffusion de clips vidéos valorisant le travail effectué depuis deux ans. Les récompenses ont ensuite été distribuées à l’ensemble des vainqueurs des épreuves sportives de la matinée, sous un tonnerre de cris et d’applaudissements.