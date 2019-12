Un rarissime Gauguin vendu à Paris pour 1,13 milliard de Fcfp

« Te Bourao II », tableau de Paul Gauguin de sa période tahitienne, a été adjugé mardi pour 9,5 millions d’euros (1,131 milliard de Fcfp) au cours d’une vente aux enchères organisée par Artcurial à Paris.

Aucun tableau de la période tahitienne de Gauguin n’avait émergé sur le marché de l’art en France depuis plus de vingt ans. Le dernier tableau de cette période mis aux enchères avait été vendu en 2017 par Sotheby’s New York pour 808 millions de Francs. La période tahitienne de Gauguin est la plus connue du grand public et la plus prisée des collectionneurs.

« Te Bourao II », en très bon état, était resté en possession des descendants du peintre jusqu’en 1995, et c’est l’acheteur de l’époque qui l’a mis en vente. Artcurial a indiqué que l’acheteur était un collectionneur international qui garderait l’œuvre en France.