Un dispositif spécial intempéries pour 130 sans-abris

La ministre Chantal Galenon, la DSFE, la ville de Papeete et les partenaires associatifs ont pris plusieurs mesures pour permettre à 130 sans-abris de passer l’épisode pluvieux dans des conditions décentes. La mairie a mis à disposition un de ses hangars de Fare Ute, et la salle Maco Nena à côté du stade Bambridge.

Ce mercredi matin la directrice de l’association Te Torea, Vai-iti-nina Ya-Matsy, a été « un peu prise de court », dit-elle, en apprenant que pour des raisons de sécurité, la présidence allait procéder au retrait des chapiteaux (photos ci-dessous) qui lui appartiennent et qui abritent 47 personnes à Fare Ute. La matinée de mercredi a été consacrée au démontage des boxes et au stockage des affaires des résidents.

Les sans domicile fixe seront hébergés, avec leurs chiens, jusqu’à la fin de l’épisode météo, dans un des hangars du service technique de la ville de Papeete, situés juste à côté du site de Te Torea, et qui disposent de sanitaires. Deux espaces distincts sont à nouveau aménagés dans ce hangar, l’un pour les couples et l’autre pour les célibataires.

Sept autres personnes ont été redirigées vers le centre d’hébergement d’urgence de Tipaerui, Enfin, pour les personnes qui dorment encore dans la rue, un autre centre d’accueil a été ouvert en urgence, dans la salle Maco Nena à côté du stade Bambridge, là aussi avec le concours de la mairie, comme cela avait été le cas pendant le confinement.

Les personnes logées dans ces deux structures bénéficieront d’un petit déjeuner et d’un dîner, un budget de 520 000 Fcfp pour 4 jours, et les produits d’hygiène, pour plus de 220 000 Fcfp, leur seront fournis par la DSFE.

Rappelons que le site de Fare Ute doit être libéré en théorie au 31 mars prochain, pour faire place au projet de réhabilitation des anciens sites militaires ; une marina, un port à sec, des ateliers et des commerces doivent y être construits. Et les travaux doivent débuter avant le mois de juin, pour ne pas perdre les financements de l’État.

Des mesures pour les éventuels sinistrés

Quant aux personnes qui pourraient se retrouver sans logement suite à d’éventuels sinistres liés à la météo, le compte-rendu du conseil des ministres rappelle que l’Agence immobilière sociale – Rahu Ora pourra intervenir en relogeant gratuitement certaines d’entre elles durant trois mois, et à plus long terme en prenant en charge deux-tiers du loyer.

Par ailleurs un mécanisme d’aide de l’État peut être sollicité pour la réparation de logements OPH, lorsque le conseil des ministres déclare l’état de calamité naturelle. La DFSE est en outre en train de finaliser une convention avec l’OPH pour la location des 16 studios de la cité Grand à Pirae, qui seront affectés au logement d’urgence de familles sinistrées.