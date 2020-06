Un élève sur cinq absent le jour de la rentrée, d’après le ministère de l’Éducation

Le ministère de l’Éducation, de la jeunesse et des sports, a publié les chiffres de présence en classe ce mardi de rentrée. De la maternelle au lycée, 80,5 % des élèves ont effectivement repris les cours. Un taux qui grimpe à 83,5% en excluant les internes non rapatriés, qui ne pouvaient pas être présents aujourd’hui.

D’après le Pays, 84,1% des élèves des écoles publiques étaient bien classe ce mardi. Un taux qui n’est que de 76,5 % dans les collèges et lycées. Mais le ministère de l’Éducation rappelle que les internes des îles du Vent « ne sont pas rapatriés » et les internes hors îles du Vent « sont en cours de rapatriement ». Ce qui explique une partie de l’absentéisme constaté. Ainsi, dans les collèges et lycées publics, 82,8% des élèves attendus dans les classes (hors internes non-rapatriés, donc), étaient présents aujourd’hui.

Au total, les établissements publics de Polynésie française comptaient 80,5% de leur effectif normal pour cette rentrée, et 83,5% des élèves hors internes non rapatriés.