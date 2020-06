Tourisme local : Air Tahiti met en vente des packages promotionnels pour les îles

Air Tahiti lance, en partenariat avec Tahiti Tourisme, une campagne de promotion du tourisme dans les îles intitulée « Ua Reva Tatou – Spécial Vacances ». Au total, une centaine de packages « transport + hébergement », valables jusqu’à la fin du mois d’août, sont proposés à partir de ce lundi. Une « première opération », pointe la compagnie, qui devrait faire d’autres annonces tarifaires dans les jours à venir.

Un weekend de trois jours à Huahine à partir de 25 000 francs, une semaine à Rangiroa à partir de de 64 000 francs, trois nuits en demi-pension à Rurutu à partir de 41 000 francs… Au total, c’est une centaine de packages différents que le tour-opérateur d’Air Tahiti, « Séjour dans les îles », liste depuis ce lundi sur son site. Ces offres promotionnelles, de 2 à 7 jours, s’étalent de ce début juin au 31 août et concernent une dizaine de destinations rouvertes par la compagnie domestique depuis la reprise des vols.

Îles-Sous-le-Vent, Marquises, Australes, Tuamotu… Vu le marasme économique du secteur touristique et le flou sur le calendrier de reprise des vols internationaux, l’idée est d’encourager la reprise du tourisme local dans les archipels. Air Tahiti, qui a plutôt l’habitude de pratiquer des tarifs « haute saison » entre juin et octobre, assure proposer « des prix cassés » sur certains vols. « Et on a discuté avec les pensions et les hôtels, qui, suivant les packages, proposent une nuitée gratuite, ou d’autres avantages », explique une responsable. Certains hôtels, notamment dans les catégories les plus luxueuses, ne font toutefois pas partie des offres. Et pour une raison simple : certaines structures attendent le retours des touristes internationaux pour rouvrir leurs portes.

Tourisme local et patriotisme économique

Difficile de savoir quels sont les niveaux de réduction réels accordés sur les vols dans ces packages « transport + hébergement ». Mais « Ua Reva Tatou – Spécial Vacances » s’inscrit quoiqu’il en soit dans la droite ligne du discours du Pays sur la reprise du tourisme local. Le 20 mai la ministre du Tourisme Nicole Bouteau, appelait ainsi les Polynésiens au « patriotisme économique » et au soutien d’une filière « qui fait vivre des milliers de personnes au fenua ».

Le même jour, depuis l’aéroport de Faa’a, le directeur général d’Air Tahiti, Manate Vivish rappelait que beaucoup de compagnies locales, comme Air Calédonie par exemple, avait été contraintes « d’augmenter leurs tarifs après la crise ». Ce qu’Air Tahiti refuserait de faire, d’après le responsable, pour « participer à la relance de l’activité dans tout le pays ».

Toujours d’après Air Tahiti, il ne s’agirait là que de la « première opération de relance de l’activité ». D’autres annonces tarifaires sont attendues la semaine prochaine.