Un festival du surf et une nouvelle compétition internationale à Tahiti iti

Le comité du tourisme de Taiarapu-Ouest a annoncé samedi matin l’organisation du premier festival du surf à Teahupo’o en avril prochain. Un festival qui s’articule autour d’une nouvelle compétition international de surf, un triple crown entre Tahiti, Fidji et Hawaii.

Après l’accueil des croisiéristes du Paul Gauguin, le comité du tourisme de Taiarapu Ouest a décidé de voir encore plus grand. Du 6 au 21 avril 2019, Teahupo’o va accueillir le premier festival de surf. Un festival dédié au sport de glisse qui fait la renommée internationale de cette commune de la presqu’île. Le comité a décidé de mettre en avant le surf évidemment mais aussi tous ce que Tahiti Iti a à offrir en activités sportives et culturelles comme l’explique la présidente du comité, Annick Paofai.

Plus qu’un festival, le comité prépare également une compétition internationale de surf. Les animations auront donc lieu durant la waiting period « pour occuper tous ce monde » explique Annick Paofai. Et le comité voit grand avec sa compétition puisqu’elle souhaite ouvrir un nouveau circuit centré sur le triangle polynésien. Tahiti sera le point départ suivi par Tavaroa à Fidji et Pipeline à Hawaii : la Nesian Surf Association. Quito Holozet, directeur opérationnel de l’événement, est à l’origine de la première compétition de surf international à Teahupo’o en 1997. Il souhaite aujourd’hui offrir autre chose aux surfeurs que le circuit pro de la WSL.

Ce double événement est bien évidemment synonyme de retombées économiques pour les prestataires et habitants de la presqu’île. Le comité compte sur la renommée de Teahupo’o pour faire déplacer une centaine de surfeurs et leurs familles. Tous à loger et à nourrir durant 10 jours.

Une barge flottante avec un écran géant et une fan zone avec un autre écran géant seront installés à « The end of the road » pour permettre au public du festival de suivre la compétition. Pour les quatre meilleurs surfeurs un money prize de 20 000$ est à la clé, soit 2 millions de Fcfp.

La ministre du tourisme, Nicole Bouteau, présente à la conférence de presse, a indiqué que le Pays serait partenaire de l’évènement au titre du sport et du tourisme.