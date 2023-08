Un homme tué par des chiens à Raiatea

L’homme retrouvé décédé le 29 juillet a bien succombé à une attaque de chiens à Uturoa.

Le 29 juillet dernier, TNTV révélait la découverte du corps d’un homme déchiqueté par des morsures de chiens sur un sentier d’Uturoa. Un sans domicile fixe de 36 ans, connu des muto’i de la commune, qui avait été aperçu pour la dernière fois la nuit précédente, à la sortie d’une fête foraine.

Le lundi suivant, la commune avait organisé une battue visant trois chiens, déjà soupçonnés d’avoir agressé un joggeur un mois plus tôt. De son côté, le parquet avait ordonné une autopsie pour déterminer si le SDF retrouvé était bien mort de blessures causées par les chiens.

TNTV nous apprend que l’autopsie en question a bien confirmé la cause du décès : un pneumothorax et des hémorragies, causées par plus de 200 morsures. Les chiens mis en cause ont eux été capturés durant la battue, avant d’être euthanasiés. Selon la chaîne de télévision, le corps de la victime devrait être restitué à sa famille.

Ce n’est pas la première fois que l’île sacrée est frappée par un drame mettant en cause des chiens. Il y a tout juste trois ans, fin juillet 2018, une fillette avait été mortellement attaquée par des chiens. Il ne s’agissait pas là d’animaux errants, et leurs propriétaires avaient été condamnés en mars 2020.