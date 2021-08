Un live pour rendre hommage à la disparition du King

Cela fait 44 ans que Elvis Presley nous a quitté. Notre Rocky du fenua, Rocky Gobrait rendra hommage à Elvis demain lundi. Pour ce live à huit clos, il sera accompagné d’autres artistes du territoire.

Le 16 août 1977, Elvis Presley décédait à l’âge de 42 ans. 44 après, celui qui est surnommé The King of Rock continue de faire vibrer la planète avec ses titres devenus légendaires. Son plus fidèle admirateur en Polynésie, Rocky Gobrait, a décidé de lui rendre hommage ce lundi 16 août lors d’une séance vidéo Live. Rocky Gobrait et d’autres artistes comme Raimana Bareille, Teva Teoroi et Tamatoa Kautai interprèteront les plus belles chansons du King. Le live se déroulera sans public à 19h au restaurant Le Mandarin à Papeete. « Tout le monde sait que je suis un grand fan du King. Je vis de cette passion depuis 28 ans, malheureusement avec les annonces des autorités, toutes mes dates ont été annulées. Ce live permettra de continuer à faire vivre Elvis », indique Rocky Gobrait.

« C’est le chaos pour moi »

« Malheureusement la situation est catastrophique pour les artistes, c’est le chaos pour moi. Dans cette tournée, j’ai forcément perdu beaucoup d’argent. J’appelle la population de la Polynésie à soutenir nos artistes ».