Un milliard pour connecter les archipels éloignés par satellite

Si Natitua a permis de connecter 2 500 foyers des îles éloignées, près d’un tiers de la population des îles utilise encore le réseau satellitaire « Polysat ». Le Pays a décidé d’investir dans des capacités satellites supplémentaires pour améliorer leur connexion.

La mise en service du câble domestique Natitua a permis à près de 2 500 foyers des îles des Archipels éloignés qui y sont connectées, d’accéder au très haut débit. Mais près d’un tiers des habitants de ces archipels utilisent encore le réseau satellitaire « Polysat » pour communiquer et accéder à internet. La ressource satellite étant extrêmement onéreuse, les débits internet sont limités à 1 Mbit/s maximum par client, ceci afin d’assurer un partage équitable de la capacité disponible entre tous les utilisateurs.

Mais le Pays a décidé d’investir dans des capacités satellites supplémentaires pour réduire la fracture numérique et améliorer le service internet de ces habitants privés de câble. L’opération, financée sur 5 ans, coûtera plus d’un milliard de francs. Elle permettra aux populations et entreprises des îles éloignées d’accéder à l’internet haut débit. Toutes les îles non connectées par le câble, Rurutu, Tubuai et Rikitea notamment, verront leur débit internet doubler, et ce dès la fin du mois de décembre. En attendant mieux, puisque Tubuai et Rurutu devraient être connectés au très haut débit par le câble sous-marin Natitua-Sud au premier semestre 2023.

