Un mini-documentaire sur Moana en reo tahiti

Un mini-documentaire de 12 minutes, publié jeudi sur Youtube par Bigouane Prdo, retrace la réalisation de Moana en reo tahiti et l’accueil réservé par le public polynésien au dessin animé de Disney.

Bigouane Prod a publié jeudi un documentaire « Disney Moana – Reactions in Tahiti ». En 12 minutes, le documentaire revient sur l’aventure de la création du dessin animé Moana et particulièrement sur sa traduction en reo tahiti. L’équipe de traduction composée des membres de l’association Te Pu Atiti’a raconte leur fierté de réaliser un tel projet notamment pour la transmission de la langue. Le film retrace également l’accueil plus que chaleureux du public polynésien face à une version tahitienne. Lors de la première projection à To’ata, 10 000 personne s’étaient réunis dans les gradins mais aussi dans les jardins de Paofai. Et au mois de juillet, ce sont 33 000 personnes qui ont visionné Moana à travers la Polynésie. Ce mini documentaire a également été transmis à l’équipe de Disney.