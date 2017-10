Il a tenté sa chance et ça a payé. Dès que Eto a su que Christophe Maé venait se produire en Polynésie française, il a « pris les devants » et s’est porté candidat pour assurer sa première partie. Le vendredi 27 octobre, le double vainqueur du Tahiti festival guitare aura donc l’honneur de chauffer To’ata, avant l’arrivée sur scène de Christophe Maé.

Son culot est récompensé, Eto fera la première partie du concert de Christophe Maé à To’ata, le 27 octobre prochain. C’est lui qui est allé voir les organisateurs de l’événement, Radio 1 et SA productions, quand il a appris la venue d’un « artiste qui (l)’a beaucoup inspiré ». Eto est impressionné par le parcours de Christophe Maé.

Eto espère pouvoir échanger avec Christophe Maé, et qu’il lui donne des conseils. Le jeune talent polynésien multiplie les projets, notamment à l’étranger. Il sera à Rapa Nui fin novembre pour un échange culturel. Il doit aussi se produire dans une grande salle parisienne prochainement.

C’est en remportant pour la deuxième fois le concours Guitare Club du Tahiti Festival Guitare que Eto a obtenu son ticket pour Paris. Il retrouvera donc la métropole qu’il a quittée il n’y a pas si longtemps : il a participé à l’émission Nouvelle star. Eto doit rester discret avant la diffusion du télé-crochet, mais il nous raconte comment il a vécu l’expérience.

Chanteur et guitariste, Eto est aussi professeur d’économie-gestion dans un lycée de Tahiti. Concilier la musique et l’enseignement devient de plus en plus difficile, reconnaît-il.

Pratique :

Le concert de Christophe Maé, avec Eto en première partie, aura lieu le vendredi 27 octobre à partir de 19h30, place To’ata. Les billets sont en vente dans les magasins Carrefour de Arue, Punaauia et Faa’a et sur la billetterie en ligne, www.ticket-pacific.pf.