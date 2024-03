Un mort et un blessé grave au PK19 après une chute en scooter

Deux jeunes hommes d’une vingtaine d’années ont été victimes d’un accident de la route ce lundi à la mi-journée. Le passager âgé de 23 ans et décédé sur le coup, le conducteur de 25 ans a été évacué vers le centre hospitalier de Taaone dans un état grave.

L’hécatombe continue. Après les deux accidents mortels survenus ce week-end à Paea et Papenoo, ce lundi midi, la route a fait deux nouvelles victimes. Circulant dans le sens Papeete-Punaauia, un scootériste de 25 ans et son passager de 23 ans ont chuté sur la chaussée après avoir heurté le véhicule circulant devant eux. Selon les secours, le conducteur du scooter tentait un dépassement juste devant la plage du Mahana Park, à la limite de Punauia et Paea. Le véhicule suivant n’a malheureusement pas pu éviter les scootéristes. Le passager est décédé sur le coup, le conducteur a été évacué dans un état grave vers le CHPF de Taaone. Il serait, à l’heure où nous publions, en réanimation, dans un état encore instable.