« Fenua manger sainement », un spectacle ludique et interactif pour sensibiliser les plus jeunes

Après avoir remporté l’appel à projet A rohi no te ora, lancé par la CPS en 2023, la compagnie Zoltar Prod a produit un spectacle de 50 minutes mêlant rire, magie et chanson… le tout sur la thématique de l’alimentation et du bien-être. Destiné aux enfants jusqu’à 9-10ans, il a été joué pour la première fois ce lundi devant les élèves de l’école de Taaone. Pour l’heure, trois autres établissements scolaires de Pirae et l’école de Rangiroa pourront apprécier le spectacle. Les artistes ambitionnent toutefois de trouver d’autres partenaires, pour se produire dans toutes les écoles du fenua.

Sensibiliser les plus jeunes à l’alimentation par l’humour, la magie et le cirque. C’est le moyen original retenu par la CPS dans le cadre de son appel à projet annuel A rohi no te ora, visant à améliorer l’état de santé des Polynésiens pour conduire à la réduction des dépenses de l’assurance-maladie, en complément des programmes territoriaux existants de prévention. Séduite par le côté ludique et interactif de celui de la compagnie Zoltar Prod, la caisse a accepté d’accompagner Hildevert Lorsold et Caroline Guillemot dans l’élaboration d’un spectacle de magie spécialement conçu pour les moins de 10 ans. Un spectacle mettant en scène tantôt deux enfants, tantôt une maîtresse d’école et le « Professeur Énergie ». Pour les porteurs du projet, il s’agissait de réussir à raconter une histoire aussi bien du point de vue des enfants que de celui des équipes pédagogiques. Objectif de la démarche : permettre aux élèves de s’identifier, mais aussi de s’attacher aux personnages.

Un message « à la hauteur des enfants »

Un scénario travaillé avec soin, ponctué d’apartés où la maîtresse et Professeur Énergie questionnent directement les enfants et surtout, apportent des précisions sur des thématiques biens précises. Ils abordent ensemble la lecture des étiquettes et le Nutri-Score, mais aussi l’importance de l’équilibre alimentaire, les effets du sucre et du gras sur le corps, et même la question des sodas. » Ce qui nous a plu dans ce projet, c’est que les cibles visées par les autres porteurs de projet sont principalement les adolescents ou les adultes, explique Rocky Hunter, conseiller en sécurité du service de prévention de la CPS. Là, on avait comme cible les enfants, avec des idées sur comment mieux consommer, mieux manger pour sa santé. Le message a été bien diffusé et bien vulgarisé, il est à la hauteur des enfants et ça, c’est quand même un plus. »

Sensibiliser dès le plus jeune âge

Installée depuis 2012 au fenua, la compagnie Zoltar Prod à l’habitude de se produire devant les jeunes enfants. Elle donne régulièrement des spectacles à thème et à enjeu pédagogique mêlant théâtre et magie, en proposant à chaque fois une aventure originale ponctuée de tours de magie. Les deux artistes disent avoir joué devant plus de 10 000 enfants et » observés beaucoup d’enfants en surpoids ». Emballés par l’appel à projet 2023 de la CPS, ils ont donc travaillé plusieurs mois sur un spectacle « traitant cette problématique importante ». Pour eux, comme pour leur partenaire, il est important de sensibiliser dès le plus jeune âge. « C’est vraiment une super cible, précise Hildevert Lorsold. Elle est extrêmement réactive, ils se sentent entièrement concernés par tout ce qui les entoure. Souvent, on les rabaisse en tant qu’enfants, mais ça reste quand même des humains et ils ont leur mot à dire… autant en faisant les courses qu’à la cantine à l’école. »

Cette première représentation a été, en tout cas, très appréciée par les enfants, mais aussi par les potentiels futurs partenaires, invités pour avoir une idée précise du projet. Pour le moment, Zoltar Prod prévoit quatre autres représentations, essentiellement dans des établissements de la commune de Pirae, mais aussi une à l’école de Rangiroa qui a été la première « école en santé » de Polynésie. À terme, ils souhaiteraient pouvoir se produire – grâce à l’itinérance totale de leur décors – dans toutes les écoles du fenua … mais pour l’instant c’est une question de financement qui se pose et ils espèrent avoir une réponse rapidement.