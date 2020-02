Un navire de pêche s’échoue sur l’atoll d’Aratika

Lundi après-midi, le navire de pêche Mereana 5, victime d’une voie d’eau, s’est échoué sur le récif de l’atoll d’Aratika aux Tuamotu. Des experts doivent se rendre dès mercredi sur place pour étudier la possibilité d’une opération de remise à flot.

C’est lundi vers 14 heures que le JRCC a été alerté de l’échouement du navire de pêche sur le récif Nord-Est d’Aratika. Alertés, le maire et le policier municipal de l’atoll se sont rendus sur place afin de déséchouer le navire et d’éviter toute pollution. Malheureusement, la position du bateau, couché sur le côté, nécessitait un asséchement permanent. L’équipage est donc resté à bord toute la nuit afin de surveiller les opérations de pompage. Mardi matin, le Gardian de la Marine nationale qui a survolé la zone n’a constaté aucune pollution autour du thonier, permettant le rapatriement du capitaine et des marins sur l’atoll.

De son côté, l’armateur du navire a annoncé qu’une équipe d’expert se rendrait sur place dès mercredi afin d’envisager une opération de remise à flot en fonction de l’état du thonier.