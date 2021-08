Un nouveau navire à grande vitesse pour l’Apetahi Express

Le groupe Degage a signé avec un constructeur australien un contrat de construction d’un nouveau catamaran. Spécialement conçu pour la ligne des Raromata’i, ce navire de 66 mètres doit permettre de réduire le temps de trajet vers Huahine à 3 heures.

L’annonce a été faite par le chantier naval australien Austal, partenaire du groupe Degage depuis une vingtaine d’années : l’armateur polynésien a confirmé la commande d’un catamaran à grande vitesse de 66 mètres de long. Pour la maison mère de l’Aremiti, cet investissement estimé entre 2,5 à 3 milliards de francs était prévu de longue date, pour donner à la ligne Apetahi Express, relancée entre Tahiti et les îles Sous-le-Vent fin mars, son propre bateau. Car les premiers mois de rotations, assurés par le vénérable Aremiti 5, construit en 2004, ont permis de « confirmer que le marché et la demande étaient bien là », comme l’explique Tuanua Degage. Le lancement du Terevau Piti qui doit assurer une dizaine de rotations par an vers les Raromata’i n’a pas fait changer l’analyse. « L’Aremiti 5 a servi de lièvre, mais a aussi montré le besoin « , explique le dirigeant, directeur général des sociétés Aremiti et Apetahi Express et en charge d’une bonne partie de l’activité transport du groupe familial.

Il est vrai que certaines traversées face au mara’amu, ces dernières semaines, avec parfois des houles atteignant 4 mètres, ont mis les passagers à rude épreuve. Du côté de l’armateur, on estime que les échecs qu’a connu la ligne Tahiti – Raromata’i, desservie un temps par le Ono-Ono, par l’Aremiti 3, 4, ou le Corsaire, dans le groupe Degage ou le King Tamatoa de Bill Ravel en 2011, s’expliquent essentiellement par l’inadéquation entre les navires et leur mission. Le nouvel Apetahi Express, avec son profil de coque amélioré et sa motorisation moderne, doit permettre non seulement d’assurer moins de remous pendant les traversées, mais aussi plus de rapidité, « élément de confort primordial pour les passagers ». Avec 35 nœuds de vitesse de croisière, il devrait pouvoir relier Huahine en trois heures, contre quatre pour l’Aremiti 5. Côté capacité, le nouveau navire embarquera 574 passagers, disposera d’un sun deck de 80 sièges, et pourra accueillir 16 tonnes de fret. Les plans de fabrication sont déjà en cours de réalisation et les matériaux et le navire doivent ensuite être assemblé au Vietnam pour une livraison prévue début 2023.