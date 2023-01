Un partenariat entre Allianz Polynésie et le Fare Natura pour favoriser l’insertion des jeunes

L’écomusée Te Fare Natura de Moorea et Allianz Polynésie s’associent pour favoriser l’insertion des jeunes des quartiers prioritaires et encourager la reprise d’études supérieures.

Si on connaît Te Fare Natura pour ses expositions et animations sur la culture et les écosystèmes de Polynésie et du Pacifique, l’établissement a aussi une importante mission sociale, un peu moins connue. L’écomusée a en effet été pensé comme un outil d’insertion pour les jeunes de l’île sœur et ceux de Papetoai en particulier. « L’idée est de se servir de ce musée comme un plateau pédagogique non seulement pour apprendre des choses aux visiteurs mais aussi pour former des jeunes de Moorea« , souligne Olivier Pôté, son directeur.

Stages, services civiques, formations diplômantes

Pour financer cette autre volet de sa mission, Te Fare Natura peut compter sur un nouveau mécène : Allianz Polynésie, déjà engagée localement, et depuis plusieurs années, auprès d’acteurs de réinsertion professionnelle. « Dans le cadre de notre politique RSE, on pouvait s’engager financièrement au côté de l’écomusée. Le partenariat durera trois ans. Allianz mettra à disposition 2,4 millions de francs par an« , explique Xavier Ducerf, directeur régional Allianz Polynésie française :

Au Fare Natura, les jeunes sont accueillis dans le cadre de plusieurs dispositifs : stages de la 3e jusqu’à l’université, travaux d’intérêt général (grâce à un agrément du Ministère de la justice), services civiques mais aussi dans le cadre d’un diplôme d’établissement de l’École Pratique des Hautes Études, dont le Fare Natura est un « établissement de promotion des sciences ». Des formations qui permettent à des jeunes polynésiens de reprendre des études supérieures et dans lesquelles sont inscrits à l’heure actuelle trois étudiants. « C’est un diplôme de formation par la recherche, précise le directeur. Ces jeunes-là ont très peu d’heures de cours soit une centaine par an, c’est très pratico-pratique. Tout leur diplôme est articlé autour d’un projet de recherche et ils sont suivis par un tuteur pédagogique de l’EPHE« .

Le partenariat avec Allianz vise donc à renforcer les actions de l’écomusée, actuellement financées sur fonds propres. « L’objectif est de constituer une petite promo d’une dizaine de jeunes polynésiens qu’on pourrait inscrire sur ce diplôme là. Cela pourrait permettre de faire venir des professeurs au Fare Natura pour qu’ils puissent dispenser leurs cours directement sur place et ainsi éviter aux étudiants de devoir aller à l’UPF ou de suivre des cours en visio avec la métropole parfois la nuit. » Deux nouveaux étudiants démarrent en septembre 2023.

Matériel de pêche

Cette année, 34 jeunes seront accueillis en service civique contre 20 l’an dernier. Parmi eux, beaucoup pratiquent la pêche sous-marine et bien souvent la seule ressource de la famille. « C’est très important de pouvoir les former, les rémunérer et puis leur ouvrir des perspectives derrière. C’est aussi l’occasion de leur permettre de pratiquer des activités en toute sécurité ». Outre le matériel, ces fonds-là serviront d’autre part pour les projets individuels des jeunes car tous ne se destinent pas au tourisme, comme nous l’explique Olivier Pôté.

Pour 2023, l’écomusée cherche à stabiliser les activités et le fonctionnement du site qui a démarré en août 2021. Une nouvelle formation devrait voir le jour autour de la restauration de la biodiversité.